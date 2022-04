Cô nàng câm điếc bẩm sinh bất ngờ nổi tiếng trên TikTok với những video 'triệu view'

Sinh ra đã không nghe, không nói được nhưng Hoàng Diệu vẫn vượt lên số phận, sống lạc quan khiến nhiều người nể phục.

Những ngày gần đây, cô gái xinh xắn Vũ Hoàng Diệu (quê Gia Lai) bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với loạt video hàng triệu lượt xem. Dù nội dung của những video "triệu view" vô cùng đơn giản, chủ yếu là quay về cuộc sống đời thường nhưng câu chuyện đằng sau đó lại khiến mọi người vô cùng nể phục.

browser not support iframe.

browser not support iframe.

Hoàng Diệu có quê gốc ở Thái Bình nhưng lớn lên ở Gia Lai. Ngay từ khi lọt lòng, Diệu đã không thể nghe và nói được như những đứa trẻ bình thường khác. Năm lên 7 tuổi, cô bạn tạm xa gia đình để chuyển đến học nội trú tại một ngôi trường đặc biệt dành cho người câm điếc bẩm sinh. Cũng nhờ vậy mà cô có thể đọc, viết đơn giản.

Hoàng Diệu có nụ cười tỏa nắng

Thông qua anh họ Vũ Trung Hiếu, Hoàng Diệu chia sẻ với PV Infonet rằng cô từng có thời gian cô rất tự ti về khiếm khuyết của bản thân. Nhưng nhờ sự yêu thương, động viên của gia đình, cô đã mạnh mẽ vượt qua và dần trở nên tích cực, lạc quan hơn trong cuộc sống.

Có thể thấy trong các video của mình, Hoàng Diệu đang cố gắng lan truyền năng lượng tích cực đến mọi người. Cô gái luôn nở nụ cười tươi rói, thể hiện 1 tinh thần vượt lên nghịch cảnh của bản thân.

Cô gái đến từ Gia Lai chia sẻ: "Mình bắt đầu quay video từ ngày 27 Tết vừa rồi. Khi đó mình từ Gia Lai trở về Hải Phòng để sống cùng anh trai. Anh ấy đang định hướng cho Diệu để tìm được công việc phù hợp trong tương lai.

Giúp mình quay dựng các video và đăng tải lên TikTok là các anh em họ (Hiếu - anh con bác, Hùng - em con cô). Cũng nhờ có họ thì các clip của mình mới được nhiều người biết đến như hiện tại.

Qua các clip chia sẻ về cuộc sống thường nhật, mình muốn gửi tinh thần lạc quan đến mọi người. Những ai đang gặp khó khăn về cuộc sống có thể xem các clip của mình để lấy động lực. Đồng thời mình cũng muốn qua đó có thể giao lưu với tất cả. Nhờ vậy mình cũng tự tin hơn".

Ông trời lấy đi thính giác và giọng nói của Diệu nhưng lại phú cho cô nhan sắc khả ái và nụ cười tỏa nắng. Khi chia sẻ về tương lai, Huyền Diệu tâm sự cô rất thích chụp ảnh nên muốn sau này sẽ mở được một cửa hàng thời trang và tự mặc sản phẩm của mình lên để quảng cáo.

Chia sẻ thêm về em gái họ của mình, anh Vũ Trung Hiếu cho hay: "Khi về quê ăn Tết 2022 thì Hiếu gặp lại Diệu. Sau vài năm không gặp (vì nhà Hiếu ở Bắc còn Hùng và Diệu ở Gia Lai), thấy em mình càng lớn càng xinh nhưng lại khiếm khuyết khiến tương lai bấy giờ bế tắc, gia đình không biết sao đành hướng cho vào chùa, mình rất thương.

Do biết một chút về TikTok nên Hiếu đã giúp Diệu quay TikTok để mọi người biết đến. Do từ bé không tiếp xúc nhiều với Diệu nên giao tiếp khó khăn. Thật may mình lại có Hùng hỗ trợ nên 3 anh em bắt tay vào thực hiện những video đầu tiên ngay những ngày giáp Tết. Cả 3 anh em cùng nhau lên ý tưởng, và thường quay những khoảnh khắc tự nhiên nên phải mấy ngày mới ra được 1 video chưa tới 1 phút".

Được biết, chỉ sau vài tháng tham gia mạng xã hội TikTok, tài khoản của Huyền Diệu đã có tới 2 triệu lượt thích, hơn 100.000 lượt theo dõi. Các video cô đăng tải đều có lượng xem rất cao và rất nhiều bình luận. Đa phần mọi người đều cảm thấy yêu mến và cảm phục cô gái vượt lên số phận.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC