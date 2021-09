Suýt bị xe tải 'húc ngang hông', hành xử của tài xế container sau đó được dân mạng khen ngợi

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera hành trình của xe container ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào trưa 15/9 tại đoạn đường Tam Trinh - Lĩnh Nam, TP Hà Nội.

Theo clip, xe container đang di chuyển trên đường, bất ngờ chiếc xe tải từ đường nhánh đi ra nhập làn nhưng không chú ý nhường đường cho xe đang lưu thông trên đường chính dù tài xế xe container đã bóp còi từ trước.

Sau khi may mắn tránh được vụ va chạm, tài xế xe container đã dừng xe xuống nói chuyện với tài xế xe tải.

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý qua đoạn clip này đó là cách hành xử của tài xế xe tải và cả tài xế xe container.

Nhiều người bức xúc vì hành vi của tài xế xe tải:

"Rẽ phải hay rẽ trái, nhập đường chính là phải nhường đường cho xe đi thẳng";

"Thi lấy bằng luôn có câu hỏi xe đang lên dốc phải nhường đường cho xe xuống dốc hay ngược lại, xe ở làn ưu tiên được đi theo tốc độ quy định hay xe ở làn không ưu tiên được đi... Có mắt, có gương lên mong các bác tài nhìn và nắm vững luật cho chắc";

"Xe người ta đang trên đường ưu tiên, nhanh chậm gì vài giây sao không chờ họ đi qua hết rồi mình hãy ra đường chứ";

"Bình tĩnh mà đi, nhường đường vài giây có đi đâu mà thiệt chứ. Quá coi thường tính mạng rồi";

Cũng rất nhiều người đồng tình với hành động sau đó của tài xế xe container:

"Xuống xe nói chuyện cho tài xế xe tải biết phải trái là chuẩn rồi. Bác tài container đúng là bình tĩnh đấy, chứ nhiều người là lại xảy ra va chạm giữa 2 tài xế tiếp rồi";

"Bác công vẫn là người có tâm đấy. Từ đường con ra đường to mặc dù không nhìn thấy có biển giao nhau với đường ưu tiên hay không nhưng nguyên tắc là phải nhường đường cho xe đi thẳng";

"Gặp ông nào nóng tính thì túm lại oánh nhau to rồi đấy. Bác công bản lĩnh lái xe bình tĩnh, xử lý tình huống quá đỉnh, chắc ông xe tải chừa, sau ra đường phải ngó trước ngó sau".

Quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau:



Theo điều 24 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau như sau:



Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:



1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;



2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;



3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.



Quy định về mức xử phạt khi vi phạm quy tắc nhường đường tại nơi đường giao nhau



Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô



- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, trừ các hành vi vi phạm không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính hoặc không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau (điểm d khoản 2; điểm m, n khoản 3 Điều 5). Thực hiện hành vi vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5)



- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe:



+ Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính (điểm m khoản 3 Điều 5). Thực hiện hành vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5).



+ Không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau (điểm n khoản 3 Điều 5). Thực hiện hành vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng (điểm c khoản 11 Điều 5).

