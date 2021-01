Nam streamer tá hỏa sau khi để lộ lịch sử tìm kiếm nhạy cảm ngay trên livestream

Đa phần các streamer hiện nay đều biết rằng, tất cả gì họ sử dụng đều sẽ hiện lên trên màn hình stream nên sẽ phải thao tác rất cẩn thận giữa các tác vụ nhằm giữ những bí mật cá nhân hay bảo mật thông tin bản thân. Khá nhiều trường hợp hi hữu bị lộ thông tin nhạy cảm do sơ suất, cũng giống với trường hợp của nam streamer dưới đây.

Mới đây, streamer là TisParker đã vô tình bấm vào thanh tìm kiếm trên trình duyệt web khi đang nhấp ngụm đồ uống. Ngay khi lịch sử tìm kiếm hiện ra, những người xem buổi stream đó đã khá hốt hoảng về những nội dung được chàng streamer này tìm kiếm.

Fan giật mình khi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm của streamer

Rất nhiều người xem buổi stream lúc đó giật mình về lịch sử tìm kiếm của TisPaker. Ngay dòng đầu tiên, đập vào mắt người xem là "can you have *** in your car without breaking the law (tạm dịch: làm thế nào để làm tình trong xe mà không phạm luật)".

Ngay lập tức, nam streamer cũng tỏ ra khá bối rối, chỉ biết che miệng và cười trừ. Ngoài ra, sau khi đóng trình duyệt, nam streamer cũng nói thêm rằng anh sẽ không sử dụng các công cụ của Google thêm nữa.

Đây có lẽ sẽ là bài học nhớ đời dành cho TisParker. Chắc chắn anh sẽ cẩn thận hơn trong mỗi lần livestream, hoặc sẽ không bao giờ tìm kiếm những thứ nhạy cảm như vậy nữa.

Còn bạn thì sao, bạn đã tìm kiếm những gì trên Google rồi nào?

Midu bắt trend "Trà xanh" khiến fan hâm mộ thả tim rần rần Từ khóa "Trà xanh" bỗng nhiên trở thành một cụm từ hot trên mạng xã hội, được nhiều người tìm kiếm và sử dụng. Hotgirl Midu cũng không ngoại lệ khi nhanh chóng bắt trend khiến nhiều fan hâm mộ vào thả tim rần rần.

Theo ttvn.toquoc.vn