Đang ngồi trước cửa, nam thanh niên bị tên cướp đi ngang qua giật sợi dây chuyền

Hành vi manh động của tên cướp được camera an ninh ghi lại đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được một tình huống xảy ra vào lúc 14h14 ngày 09/7 tại một ngôi nhà mặt đường đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo clip, một người đàn ông đang cầm vòi nước rửa đồ ngay trước cửa nhà. Trên hiên nhà sát đường vẫn đang có hai người phụ nữ đứng nói chuyện. Bỗng nhiên nhanh như chớp, một thanh niên đi xe máy lướt qua, cúi thấp xuống và đưa tay giật sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông khiến anh bị kéo ngã ra đường, chưa kịp hình dung ra thì tên cướp đã cao chạy xa bay.

Hình ảnh cắt từ clip

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi tính manh động liều lĩnh của tên cướp:

"Tốt nhất là đừng có đeo gì khi đứng ngoài đường, trộm cướp giờ quá nguy hiểm và manh động";

"Trời như này thì còn chỗ nào là an toàn nữa nhỉ? Đi ngoài đường cũng gặp cướp, ngồi trước cửa cũng bị cướp, trong nhà chúng cũng xông vào cướp. Làm sao giờ";

"Ngồi trước cửa nhà ăn thua gì, ngồi trong nhà nó còn vào thẳng nó cướp cơ. Tụi này manh động lắm. Đập lại nó chẳng may có chuyện thì mình lại ở tù nên bọn này nó có sợ gì đâu";

"May sợi dây chuyền mỏng chứ loại to to khéo nó lôi lại rách cổ đập đầu xuống đường ấy. Coi như của đi thay người vậy";

"Mong rằng ở bất cứ nơi đâu chính quyền cứ làm chặt chẽ vào để bọn trộm cướp không thể lộng hành".

Lam Giang

Clip: MXH