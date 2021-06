Cô gái 9X Nghệ An được bố mẹ tặng “xế hộp” 7 tỷ đồng sau tốt nghiệp ĐH

Cô nàng Phạm Thuý Hằng (Nghệ An) đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía dân mạng bởi không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi, nhà có điều kiện, đúng chuẩn “cô gái nhà người ta'.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh của một cô gái 9X vừa tốt nghiệp Đại học RMIT Việt Nam đã được bố mẹ tặng cho 1 chiếc xế hộp hơn 7 tỷ đồng. Trong ảnh, cô nàng này ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng.

Cô gái 9X Nghệ An gây bão mạng vì vừa tốt nghiệp Đại học được bố mẹ tặng xe hơi hơn 7 tỷ đồng

Ngay lập tức, thông tin trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Dưới phần bình luận, nhiều người đã tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ vì cô nàng không chỉ học giỏi, giàu có lại còn vô cùng xinh đẹp. “Gia đình có điều kiện mà lại học giỏi, đúng là ngưỡng mộ quá!”, “Vừa xinh, vừa giỏi, nhà lại có điều kiện, đúng là cô gái nhà người ta”,… là một số bình luận của cư dân mạng.

Cô gái mới tốt nghiệp Đại học RMIT Việt Nam

Được biết, nữ chính đang “hot mạng” có tên là Phạm Thuý Hằng (sinh năm 1998) tại Nghệ An. Cô nàng vừa tốt nghiệp chuyên ngành Digital Marketing loại Giỏi của trường RMIT vào tháng 3 năm nay.

Chia sẻ với Infonet, Thúy Hằng cho biết bản thân cảm thấy vui và hơi bất ngờ vì được quá nhiều người chú ý. Tuy nhiên, cô nàng 9X này có một chút e ngại khi câu chuyện bản thân được bố mẹ tặng món quà tốt nghiệp là chiếc xe ô tô tiền tỉ của mình khiến dân mạng bàn tán sôi nổi.

“Quà tốt nghiệp này của mình là do sở thích từ lâu của mẹ và mình. Mình suốt ngày đưa ảnh chiếc xe ô tô của hãng đó cho mẹ xem nên mẹ nghiện xe này lắm, cuối cùng mẹ quyết mua bằng được cho con gái”, Hằng kể.

Gia đình hạnh phúc của cô nàng Phạm Thúy Hằng.

Nhìn lại quãng thời gian học tập đại học của mình, Thuý Hằng chia sẻ: “Quá trình học sẽ có những môn phải nói là hơi “khoai”, chưa kể thầy cô chấm điểm khó cùng với tần suất deadline liên tục cũng khiến mình nhiều lúc nản.

Còn nhớ có những kỳ mình “siêu nhân” khi đăng ký 4 môn, rồi học 3 môn/1 ngày luôn. Bình thường các bạn phải canh lớp cô này thầy kia dễ để đăng ký, còn mình cứ tiêu chí có chỗ trống là đăng ký. Cũng may mọi chuyện đã xong, nhìn lại có một chút vất vả nhưng cũng thú vị".

Trước quan niệm “nhà giàu học giỏi là chuyện hiếm", Thuý Hằng cho rằng, những gia đình có điều kiện thì thường sẽ đầu tư để các con của mình học tập tốt nhất, từ việc chọn trường đến chăm lo đời sống,... Từ đó, nếu con cái chăm chỉ học hành thì sẽ đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Về phần mình, Thuý Hằng khiêm tốn thừa nhận bản thân chỉ ở mức khá chứ chưa thực sự quá xuất sắc như nhiều người đồn đoán.

Thuý Hằng cũng chính là bạn thân của "hot girl 7 thứ tiếng" Khánh Vy

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, 9X Nghệ An này mong muốn trong 2 năm tới sẽ mở 1 trung tâm dạy tiếng Anh bởi cô luôn quan niệm, việc đầu tư vào giáo dục là lâu dài, an toàn. “Chưa kể chính bản thân mình còn thấy vui nếu mình có thể giúp được gì cho các mầm non tương lai. Hiện tại mình chỉ chờ 2 người bạn thân đang tu nghiệp tại Anh về là chúng mình bắt tay vào kế hoạch phát triển trung tâm luôn”, Thuý Hằng bật mí.

Ngay khi loạt hình ảnh và câu chuyện của Thuý Hằng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, nhiều người đã vô cùng tò mò về tình trạng hôn nhân của cô. Thậm chí, một số người còn trêu đùa bày tỏ ao ước được làm “con rể" bố mẹ Hằng. Tuy nhiên chia sẻ với Infonet, Hằng cho biết mình đã có người yêu. “Anh ấy bằng tuổi, hiện đang chuẩn bị đi học Tiến sĩ ở Mỹ” - cô nàng hào hứng chia sẻ.

Mai Phương

Ảnh: NVCC