Bi hài pha ô tô ôm cua 'cực gấp' nên lao thẳng xuống mương nước

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại tình huống giao thông xảy ra vào khoảng 8h40 sáng 22/11 tại cầu Cẩm Trang, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Theo clip, một chiếc ô tô màu trắng đang di chuyển trên cầu thì bất ngờ vào cua sớm nên mất lái và lao thẳng xuống mương nước.

Những người dân gần đó nghe thấy tiếng động lớn chạy ra thì thấy chiếc xe cùng tài xế đã yên vị dưới mương nước. Tài xế may mắn không bị thương và tự thoát ra ngoài bằng cửa sổ trời.

Chiếc ô tô bỗng hóa thành "tàu thủy" bơi dưới nước.

Rất nhanh chóng đoạn clip đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ, bình luận. Cư dân mạng hài hước bình luận:

"Chủ xe biết trước sẽ có ngày này nên mua xe có cửa sổ trời. Mở cửa trèo lên nóc ngồi đợi có người vớt vào, cứ gọi là chất chơi";

"Bác tài này một là lái mới, hai là có chút men, đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm vậy";

"Bác tài vào cua như vậy xe không lật là may rồi";

"Nhờ bác tài mà chiếc xe ô tô đã biến thành tàu thủy. Hiếm người có được trải nghiệm như vậy lắm. Chúc mừng bác tài tai qua nạn khỏi, coi như của đi thay người vậy thôi".

Kinh nghiệm ôm cua an toàn



Bước 1: Tập trung quan sát để nhận biết khúc cua dài hay ngắn, điều kiện mặt đường ra sao, dòng xe cùng lưu thông...

Bước 2: Giảm tốc độ vào cua tới mức an toàn trước khi đánh lái: Nên chủ động rà phanh giảm tốc độ từ từ tới tốc độ an toàn trước khi vào đường cua và giữ nguyên tốc độ tới khi thoát cua

Bước 3: Khi xe đã ở tốc độ an toàn thì vào cua không nên đánh lái nhiều lần. Hãy ước lượng độ cong của khúc cua và lấy lái 1 lần rồi giữ cố định góc xoay vô lăng cho tới khi thoát khúc cua. Trừ khi góc cua quá dài hoặc quá gấp, lấy lái lần đầu hơi ít có thể nhích thêm vòng xoay để đưa xe vào đúng quỹ đạo tránh trường hợp xe bị lao thẳng ra lề đường hoặc xoay ngang xe

Bước 4: Thoát cua. Đây tưởng chừng như đơn giản nhưng nhiều người do chủ quan và thiếu kinh nghiệm nên thường xảy ra tình huống người ngồi trong xe cảm giác như bị quăng quật từ bên này sang bên kia do tài xế đánh lái gấp, thậm chí là mất lái khi chưa thoát cua dẫn tới tai nạn. Vì vậy, nên đánh lái một lần khi vào cua và khi trả lái nên từ từ và nhẹ nhàng.

Để làm được như vậy tài xế cần luyện tập, quan sát thật tốt và quan trọng là luôn đi với tốc độ đảm bảo an toàn, không được chủ quan phóng nhanh vượt ẩu.

