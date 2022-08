Khẩn trương tuyển 27.850 giáo viên năm học 2022-2023

Ngày 2/8, Bộ GD-ĐT có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai tuyển dụng 27.850 giáo viên mầm non, phổ thông công lập cho năm học 2022-2023.

Trước đó, ngày 18/7, Bộ Chính trị ban hành quyết định về việc giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022-2026. Riêng năm học 2022-2023, giao bổ sung 27.850 giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Thực hiện việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành triển khai, bổ sung số lượng biên chế giáo viên theo từng cấp học. Trong đó, ưu tiên tuyển dụng giáo viên cho các môn học mới để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và ưu tiên tuyển giáo viên mầm non cho các cơ sở giáo dục mầm non ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Bô Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương có giải pháp để đảm bảo nguồn tuyển dụng, có sự trao đổi, phối hợp giữa các địa phương để tuyển dụng đủ giáo viên đáp ứng yêu cầu môn học khác nhau. Về lâu dài, Bộ Giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương có lộ trình đào tạo nhân lực phục vụ ngành giáo dục để có thể đảm bảo nguồn tuyển biên chế đến năm 2026.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm học trước, cả nước còn thiếu trên 94.000 giáo viên các cấp, trong đó riêng bậc mầm non thiếu trên 48.700 giáo viên, tiểu học thiếu trên 20.000 giáo viên… Trong khi đó, số giáo viên thừa ở các cấp, thừa cục bộ ở một số địa phương là 10.178 người.

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, nhiều địa phương cũng trong tình trạng thiếu giáo viên và đề nghị được bổ sung chỉ tiêu trong năm học mới. Tại Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 870.000 học sinh các cấp với trên 1.500 cơ sở giáo dục. Theo dự báo, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có hơn 924.000 học sinh, trẻ (tăng khoảng 106.000 học sinh, trẻ so với năm học 2021 - 2022); năm 2030 sẽ tăng hơn 120.000 học sinh, trẻ. Với số lượng học sinh này, tỉnh thiếu trên 7.000 giáo viên để đảm bảo dạy học theo chương trình mới.

UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt đề án Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và phổ thông ngành GD-ĐT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nghệ An cũng đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét đảm bảo biên chế để thực hiện dạy học.

Ông Trần Văn Thức – Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin: Toàn tỉnh thiếu khoảng 9.000 giáo viên từ mầm non đến THPT, trong đó, thiếu nhiều nhất là giáo viên mầm non và tiểu học. Sở GD&ĐT đã đề xuất bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng như mong muốn.

Với số lượng gần 66.000 giáo viên được bổ sung giai đoạn 2022 - 2026, ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) – nhìn nhận, đây là thông tin rất vui, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với ngành Giáo dục. Đồng thời là sự động viên rất lớn trước thềm năm học mới 2022 - 2023, tạo động lực cho các cấp quản lý, thầy cô giáo.

“Các địa phương phải tổ chức triển khai tuyển dụng, bổ sung biên chế theo đúng số lượng đã phân bổ ở từng cấp học theo Quyết định của Bộ Chính trị và bảo đảm chất lượng”, ông Đức nhấn mạnh.

Hoàng Thanh