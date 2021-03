9 học sinh nghi bị ngộ độc do uống nước ngọt miễn phí, Sở GD&ĐT Nghệ An nói gì?

Sau khi uống nước ngọt được phát miễn phí ngoài cổng trường, 9 em học sinh tiểu học ở TP Vinh (Nghệ An) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn phải vào trạm y tế cấp cứu.

Đầu giờ chiều ngày 16/3, nhiều em học sinh của Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An) nhận những chai nước được phát miễn phí ở phía ngoài cổng trường.

Phát hiện sự việc, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu chủ nhiệm các lớp rà soát và thu hồi được 183 chai nước ngọt. Trong 53 em uống loại nước ngọt được phát miễn phí thì 9 học sinh uống gần hết chai và sau 2 tiếng có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

9 học sinh nghi bị ngộ độc do uống nước ngọt miễn phí, Sở GD

Các em này được đưa đến Trạm y tế phường Quang Trung để kiểm tra, theo dõi. Tối cùng ngày (16/3), sức khỏe học sinh ổn định nên phụ huynh đưa các em về nhà theo dõi.

Cô Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quang Trung cho biết, những người phát nước ngọt miễn phí đi trên một chiếc xe ô tô mang BKS ở Hà Nội. Sau khi phát hiện sự việc, Ban giám hiệu đã thông báo cho Công an phường để xác minh, làm rõ.

Qua kiểm tra, thông tin về hạn sử dụng, ngày sản xuất trên các chai nước này in rất mờ, không nhìn rõ ngày. Kiểm tra mã vạch trên chai cũng không cho ra thông tin.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 17/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc Sở chỉ đạo Phòng GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thậm chí trình báo cho các cơ quan chức năng việc bán đồ ăn, nước uống trước cổng trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, an ninh trường học và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, quán triệt toàn bộ học sinh trên địa bàn thành phố Vinh, các địa phương trong toàn tỉnh tuyên truyền các em, nhắc nhở học sinh không mua, sử dụng đồ uống ở ngoài cổng trường không rõ nguồn gốc.

“Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng hàng hóa được rao bán không rõ nguồn gốc ở các cổng trường”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Bảo Trâm