Giá xăng dầu hôm nay 19/6: Tiếp đà đi lên

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 12/6 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng được điều chỉnh giữ nguyên, còn giá dầu tăng nhẹ.

Cụ thể, giá xăng RON 95 là 22.010 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 ở mức 20.870 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng lên mức 18.020 đồng/lít. Giá dầu hỏa ở mức 17.820 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Mặt hàng Giá từ 12/6 (đơn vị: đồng/lít) So với kỳ trước Xăng RON 95-III 22.010 0 Xăng E5 RON 92-II 20.870 0 Dầu diesel 18.020 +80 Dầu hỏa 17.820 +50

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (19/6) tiếp tục đi lên theo đà tăng từ tuần trước.

Tuần qua, giá dầu thế giới ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 2 tuần giảm liên tiếp. Trong 5 phiên giao dịch của tuần, giá dầu tăng 3 phiên và giảm 2 phiên.

Giá xăng dầu tiếp đà đi lên (Ảnh: Nguyễn Huế)

Giá dầu mở đầu tuần bằng cú lao dốc gần 4%. Giá dầu giảm mạnh ngay trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) do sự thận trọng của các nhà đầu tư. Ngoài ra, sự trượt dốc của giá dầu còn do Ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo giá dầu với lý do nguồn cung cao hơn dự kiến vào cuối năm nay và năm 2024.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch thứ hai của tuần, giá dầu bất ngờ quay đầu tăng hơn 3%. Giá dầu trong phiên này nhận được sự hỗ trợ tích cực từ kinh tế Trung Quốc, tác động từ báo cáo tháng 6 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và lạm phát của Mỹ tăng thấp. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tiến hành hạ lãi suất cho vay ngắn hạn lần đầu tiên sau 10 tháng so với kỳ vọng của thị trường.

Đến phiên giao dịch thứ 3 của tuần, giá dầu đảo chiều đi xuống sau khi Fed phát tín hiệu sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong năm nay khiến thị trường lo lắng về nhu cầu. Một yếu tố nữa cũng tác động đến sự giảm giá dầu trong phiên giao dịch này còn phải kể đến dự trữ xăng dầu của Mỹ bất ngờ tăng mạnh. Dự trữ dầu thô của Mỹ tăng khoảng 8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/6, trong khi dự báo trước đó của các nhà phân tích giảm 500.000 thùng. Ở phiên giao dịch này, giá của 2 loại dầu phổ biến nhất thế giới giảm 1,5%.

Trong hai phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới đi lên do đồng USD suy yếu, tâm lý lạc quan về nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc và lo ngại nguồn cung thắt chặt từ việc cắt giảm sản lượng của OPEC+. Tổng cộng 2 phiên, giá dầu đã tăng hơn 4%.

Như vậy, với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, giá dầu thế giới tuần qua đã trải nghiệm tuần tăng giá với dầu Brent tăng 2,4%, còn dầu WTI tăng 2,3%.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, chốt tuần qua, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 76,61 USD/thùng, còn giá dầu WTI ở mức 71,78 USD/thùng.

Hạnh Nguyên