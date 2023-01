Giá vàng hôm nay 30/1: Vàng nhảy múa, giá bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng trong nước hôm nay

Chiều 30/1, giá vàng 9999 của SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 14h46' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 14h41' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật chiều 30/1

Sáng 30/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết thúc phiên giao dịch 27/1.

Cụ thể, giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 9h29' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 10h37' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật sáng 30/1

Biểu đồ giá vàng SJC từ 23-30/1

Ngày 27/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 67,4 triệu đồng/lượng (mua vào)- 68,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 67,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,42 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 67,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 67,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 68,5 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 30/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.611 đồng/USD, tăng 3 đồng so với ngày 27/1. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (30/1) được giao dịch quanh mốc 23.260 đồng/USD (mua vào) và 23.630 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 27/1 ở mức 23.608 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 24.780 đồng/USD.

Các chuyên ra nhận định, giá vàng tăng do Trung Quốc mua vào mạnh, dẫn đến thiếu bền vững. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 10h46' hôm nay (ngày 30/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.924,5 USD/ounce, giảm 2,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.941 USD/ounce, tăng 12,7 USD/ounce so với đêm qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.927 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.928,3 USD/ounce.

Sáng 28/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 54,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí) thấp hơn khoảng 13,82 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Thị trường vàng đã phục hồi tuần thứ 5 liên tiếp, đạt mức tăng giá 5% trong tháng đầu tiên của năm 2023. Về dài hạn, tâm lý lạc quan của nhà đầu tư vào thị trường vàng vẫn duy trì ở mức độ tin tưởng rất mạnh.

Tuy nhiên, về ngắn hạn, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ngày càng tăng, dẫn đến số lượng tham gia thị trường của nhà đầu tư gần đây giảm rõ rệt khiến một số nhà phân tích đặt câu hỏi về mức độ bền vững của đợt tăng giá mới này.

Mới đây, theo số liệu của quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Shares (NYSE: GLD) cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng của quỹ đầu tư ETF tiếp tục giảm.

Tính đến ngày 19/1, lượng vàng nắm giữ của GLD đã giảm 5,21 tấn. Ngoài ra, các giao dịch mua của quỹ ETF đã chậm lại nhưng vẫn chưa kết thúc.

Ngân hàng Bank of America tuần qua đã công bố một báo cáo rất lạc quan về vàng, các nhà phân tích nói rằng họ kỳ vọng kim loại quý sẽ là tài sản trụ cột trong ba năm tới.

Dự báo giá vàng

Cũng trong tuần qua, 19 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Trong số những người tham gia, 10 nhà phân tích, tương đương 53% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới. Chỉ 3 nhà phân tích, tương đương 16%, cho rằng giá sẽ tăng trong tuần tới và 6 nhà phân tích, tương đương 32%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 1.127 phiếu bầu phát ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến thì có đến 723 người được hỏi (tương đương 64%) cho rằng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 251 người khác, tương đương 22%, cho rằng giá vàng sẽ giảm; 153 người, tương đương 14%, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Ngọc Cương