Giá USD tự do tiếp tục lao dốc

Sau khi bật tăng tới 100 đồng ở chiều mua vào và tăng 130 đồng ở chiều bán ra vào ngày 11/1, lên mức 23.500-23.650 đồng/USD (mua vào - bán ra), tới ngày hôm qua (12/1), giá USD trên thị trường tự do lại quay đầu giảm mạnh.

Hôm qua, giá USD tự do được giao dịch phổ biến quanh mức 23.425-23.485 đồng/USD (mua vào - bán ra), tức giảm 75 đồng ở chiều mua vào và giảm tới 165 đồng ở chiều bán ra so với ngày 11/1.

Đến hôm nay (13/1), giá USD trên thị trường tự do vẫn tiếp tục giảm. Sáng nay, giá USD tự do được mua - bán phổ biến ở mức 23.390-23.450 đồng/USD.

Như vậy, so với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay giảm thêm 35 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Còn so với mức giá đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) đạt được vào ngày 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do hôm nay thấp hơn 2.050 đồng ở chiều bán ra.

Giá USD trên thị trường tự do lao dốc (Ảnh: Hoàng Hà)

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (13/1) ở mức 23.602 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.782 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.422 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá mua tham khảo hôm nay vẫn được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 23.450 đồng/USD, giá bán tham khảo vẫn được niêm yết ở mốc 24.780 đồng/USD.

Còn tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay cũng giảm nhẹ, ngoại trừ Vietcombank không đổi.

Cụ thể, vào lúc 10h24', Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 23.262 đồng/USD (mua vào) và 23.602 đồng/USD (bán ra), giảm 1 đồng/USD ở cả hai chiều so với sáng qua.

Còn Techcombank sáng nay mua vào USD với giá 23.294 đồng/USD, bán ra ở mức 23.605 đồng/USD. So với sáng qua, giá USD tại Techcombank vào sáng nay cùng giảm 3 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Tương tự, Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.250-23.735 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 12 đồng/USD ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá USD trong nước giảm trong bối cảnh giá USD thế giới lao dốc. Vào lúc 10h44' hôm nay (13/1, giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - ở mức 102,31 điểm. Giá USD thế giới hiện đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6/2022.

Đồng USD giảm ngay sau khi Mỹ công bố lạm phát của nước này hạ nhiệt đúng như dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng liền trước. Tháng 12 cũng là tháng ghi nhận CPI của Mỹ giảm mạnh nhất kể từ đầu đại dịch Covid-19.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhanh, qua đó giúp giảm áp lực tỷ giá ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Đồng USD suy yếu nhanh chóng là yếu tố hỗ trợ cho các loại tài sản, trong đó có vàng. Giá vàng thế giới hôm nay tăng lên gần ngưỡng 1.900 USD/ounce. Giá vàng trong nước hôm nay cũng bật tăng. Giá vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện đã vượt mốc 67 triệu đồng/lượng (bán ra).

