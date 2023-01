Giá USD thế giới lên mức cao nhất 4 tuần

Giá USD trên thị trường thế giới hôm nay quay đầu đi lên sau nhiều phiên lao dốc. Kết phiên hôm qua (5/1), chỉ số US Dollar Index (DXY) - đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - đã tăng 0,84% lên 105,07 điểm. Trong phiên 5/1, có lúc chỉ số DXY đạt 105,27 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 8/12/2022.

Đến ngày hôm nay, giá USD quốc tế vẫn tiếp đà tăng. Vào lúc 13h48' hôm nay (6/1, giờ Việt Nam), chỉ số DXY ở mức 105,22 điểm, tăng 0,16% so với hôm qua.

Đồng USD tăng vọt sau khi dữ liệu việc làm và tiền lương tháng 12 mà Chính phủ Mỹ công bố cho thấy số việc làm khu vực tư nhân của nước này bất ngờ tăng trong tháng 12. Điều này củng cố triển vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tiếp tục lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ.

Giá USD thế giới bật tăng mạnh (Ảnh: Hoàng Hà)

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (6/1) ở mức 23.605 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 24.785 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.425 đồng/USD.

Tỷ giá mua tham khảo được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.450 đồng/USD, giá bán tham khảo được niêm yết ở mức 24.780 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm nay lại tăng/giảm trái chiều.

Cụ thể, vào lúc 14h hôm nay, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.280-23.630 đồng/USD, tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ chiều qua.

Cùng thời điểm, Vietinbank giao dịch USD ở mức giá 23.281 đồng/USD (mua vào) và 23.621 đồng/USD (bán ra), giảm 14 đồng/USD ở cả hai chiều so với đầu giờ chiều qua.

Techcombank mua vào USD với giá 23.319 đồng/USD, bán ra ở mức 23.635 đồng/USD. So với đầu giờ chiều qua, giá USD tại Techcombank giảm 5 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.

Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 23.280-23.770 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với đầu giờ chiều qua.

Giá USD trên thị trường tự do hôm nay quay đầu đi lên sau khi giảm mạnh. USD trên thị trường tự do được giao dịch quanh mức giá 23.680-23.740 đồng/USD (mua vào - bán ra).

So với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng 50 đồng ở chiều mua và tăng 60 đồng ở chiều bán. Còn so với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) được thiết lập vào ngày 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do giảm 1.760 đồng ở chiều bán ra.

Có thể thấy, giá bán USD tại thị trường tự do và trong các ngân hàng thương mại hiện gần bằng nhau. Trong khi hai tháng trước, giá bán USD tại thị trường tự do và trong ngân hàng luôn duy trì mức chênh 700-800 đồng/USD.

Hạnh Nguyên