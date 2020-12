Nhắn gửi lời chúc lúc Giao thừa cho người yêu

Giao thừa là gì?

Giao thừa có nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy (lúc năm cũ qua, năm mới đến). Chính vì ý nghĩa ấy nên hàng năm vào đêm giao thừa, lúc giao tiếp giữa hai năm cũ và mới này, người ta luôn nhìn lại một năm hoạt động với những thành tựu đã đạt được, đồng thời háo hức lên những kế hoạch cho năm mới.

Với người Việt Nam ăn Tết nguyên đán thì giao thừa sẽ tính vào đêm cuối cùng của năm âm lịch.

Tuy nhiên, hầu hết các nước theo Dương lịch vào đêm giao thừa hôm nay (31/12) sẽ có các hoạt động sôi nổi để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới.

Hiện nay, phổ biến nhất là các chương trình bắn pháo hoa ở các thành phố lớn vào thời khắc giao thừa sang năm mới. Sau khi đồng hồ đến 24h00' ngày 31/12 - tức 0h00' ngày 1/1, các màn pháo hoa sẽ bắt đầu rực rỡ bầu trời.

Ở Việt Nam hôm nay cũng sẽ có nhiều hoạt động đón năm mới ở các thành phố lớn. Điển hình như Hà Nội, TP.HCM sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm cao vào đêm nay.

1. Giao thừa chính là thời điểm để chia tay năm cũ, chào đón năm mới. Đó là thời gian để quên đi ký ức đau buồn và lưu giữ những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ của anh là có em ở bên. Chúc em năm mới hạnh phúc, luôn xinh đẹp, rạng ngời.

2. Nếu có ba điều ước, điều thứ nhất anh muốn mãi mãi được ở bên em, điều thứ hai anh muốn mãi mãi yêu em, điều thứ ba là mãi mãi được em yêu. Chúc em năm mới hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, em yêu!

3. Trong năm mới này, anh hứa rằng sẽ để nụ cười luôn thường trực trên gương mặt em, luôn ủng hộ em, nắm tay em thật chặt và cùng em vượt qua những lúc vui buồn trong cuộc sống.

4. Năm mới đã đến, anh chúc em luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, luôn là một cô gái dịu dàng, tài giỏi trong mắt anh và mọi người xung quanh. Hãy nhớ là anh mãi bên cạnh em, cùng sẻ chia với em mọi buồn vui trong cuộc sống.

5. Em hãy mở lòng đón nhận trái tim tràn đầy tình yêu anh dành cho em. Anh nguyện sẽ mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc suốt năm mới và trong cả cuộc đời này.

6. Trong năm mới này, anh hứa rằng sẽ để nụ cười luôn thường trực trên gương mặt em, luôn ủng hộ em, nắm tay em thật chặt và cùng em vượt qua những lúc vui buồn trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới, em yêu của anh.

7. Cuộc sống của anh đã rất trống rỗng và nhàm chán nếu như không có em. Em đến, mang theo tình yêu, niềm vui và hạnh phúc đến với anh. Chúc em yêu năm mới mọi điều tốt đẹp!

8. Em à một năm đã qua, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại, năm qua anh đã làm em buồn nhiều rồi, anh xin lỗi và dù thế nào anh cũng cám ơn em đã luôn bên anh và tin tưởng anh. Cầu chúc em yêu của anh năm mới bình an và chúng ta luôn bên nhau em nhé!

9. Nếu như nói trái đất may mắn vì có được mặt trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì phải nói anh là một người cực kì may mắn vì anh đã có được em trong cuộc đời. Chúc em yêu của anh năm mới mọi sự tốt lành.

10. Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả. Nếu là những ôm ấp vuốt ve anh sẽ tặng em cả rừng cây. Nếu đêm dài là tình yêu anh gửi em cả trời sao lấp lánh. Nhưng anh không có quyền tặng em trái tim vì nới đó đã thuộc về em. Chúc em năm mới tình yêu của anh!

11. Trên Trái Đất có 8 tỉ người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em. Happy new year my love!

12. Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: “Điều ước hôm nay của con là gì?”. Anh trả lời: “ Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này suốt năm mới đến và suốt cuộc đời này và cầu chúc ngài hãy để con luôn được chăm sóc người con yêu này”

13. Em à một năm đã qua, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại, năm qua anh đã làm em buồn nhiều rồi anh xin lỗi và dù thế nào anh cũng cám ơn em đã luôn bên anh và tin tưởng anh. Cầu chúc em yêu của anh năm mới bình an và anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn và chúng ta luôn bên nhau em nhé!

14. Năm mới, anh chỉ chúc em được nhiều sức khỏe thôi. Còn về hạnh phúc và niềm vui, anh mong rằng chính mình sẽ là người mang những điều đó đến với em. Yêu em nhiều!

15. Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh thấy toàn bộ cuộc sống tương lai của anh. Mong sao em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui nhé, em yêu.

