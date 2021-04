'Luật bất thành văn' trong dạy con của ông Donald Trump đem lại hiệu quả khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Trước đây, bên cạnh cương vị Tổng thống Mỹ, ông Trump còn được biết tới là một nhà kinh doanh tài ba và một người cha mẫu mực với 5 đứa con đều đạt được những thành tích xuất sắc.

Năm người con của ông Trump bao gồm: Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump với người vợ đầu tiên Ivana Trump; Tiffany Trump với người vợ thứ hai Marla Maples; và cậu út Barron Trump với người vợ hiện tại là Melania Trump.

Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống, ông Trump thường chia sẻ về mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong gia đình và luôn tự hào về các con. (Ảnh: AP)

Dù ông Trump thừa khả năng cho các con một cuộc sống đủ đầy nhưng các con của ông vẫn được dạy cách tự lập từ rất sớm. Cho đến hiện nay ngoại trừ cậu con út Barron, bốn người còn lại đều đã có được danh tiếng nhất định và sự nghiệp vững vàng.

Trong đó, đáng kể nhất phải kể tới tiểu thư Ivanka sinh năm 1981. Cô từng lọt vào top 40 doanh nhân quyền lực dưới tuổi 40 của tạp chí Forbes và được Diễn đàn Kinh tế thế giới bầu chọn là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu.

Năm 2017, Ivanka xuất bản cuốn sách Women Who Work - Rewriting the rules for success (tạm dịch Phụ nữ làm việc - Viết lại những nguyên tắc thành công). Qua đó độc giả đã có thêm thông tin để hiểu về những ảnh hưởng cũng như cách giáo dục của gia đình ông Trump với các con.

Trước khi được biết với cương vị là người đứng đầu nước Mỹ, ông Trump từng là một tỉ phú xếp hạng giàu có bậc nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump dạy con theo phong cách truyền thống khiến nhiều người càng khâm phục tỉ phú bất động sản hơn.

Dạy con biết chấp nhận thất bại

Dù là mẫu người cầu toàn, yêu cầu cao và quyết đoán nhưng ông Trump vẫn là người bố trên cả tuyệt vời khi vừa yêu thương con hết mực, vừa tôn trọng sự khác biệt, ủng hộ mọi quyết định của con, chấp nhận cả những thất bại và dạy chúng biết đứng lên sau khi vấp ngã.

Được đặt trùng tên với cha, Donald Trump Jr. là con cả của ông Trump với người vợ thứ nhất, người mẫu Ivana. (Ảnh: AP)

Cựu Tổng thống Mỹ từng chia sẻ: “Tôi luôn nói với bọn trẻ rằng không có điều gì gọi là sai lầm miễn là ta vẫn rút ra được bài học từ chúng. Đôi khi một số sai lầm xảy đến tưởng chừng như là thảm họa nhưng hóa ra lại là bài học xương máu để ta tránh bước vào vết xe đổ ấy”.

Dạy con tự lập ngay từ nhỏ

Tuy là một doanh nhân giàu có nhưng ông Trump chỉ trả tiền học phí và các chi phí sinh hoạt cần thiết cho con. Chính vì vậy mà con gái Ivanka đã phải đi làm người mẫu bán thời gian khi còn học trung học. Con trai của ông thì phải đi làm bồi bàn để có thêm sinh hoạt phí.

Ông luôn nói với con mình là nếu bản thân muốn một thứ gì đó thì phải tự kiếm tiền để mua nó. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng theo cách này sẽ không bao giờ dám tiêu xài phung phí và không oán trách cha mẹ mình khi họ không thể cho thứ chúng muốn.

Cùng vợ thống nhất hình thức kỷ luật

Một trong những sai lầm mà các cặp bố mẹ hay mắc phải nhất chính là sự bất đồng quan điểm trong cách dạy con.

Người vợ đầu tiên của ông, bà Ivana Trump cho biết, ông luôn ủng hộ khi bà đưa ra quy tắc dạy dỗ con cái. Hai vợ chồng cùng đồng lòng, tuyệt đối không có chuyện mỗi người mỗi ý, xử sự tùy hứng.

Khi mẹ đã nói “Không” với yêu cầu của con, người bố cũng sẽ trả lời tương tự khi chúng hỏi ý mình.

Quy tắc “3 không”: không ma túy, không rượu, không thuốc

Trong một lần trả lời báo giới, khi được hỏi làm sao để ông cân bằng được việc dạy dỗ tất cả những người con khi chúng không sống chung trong một căn nhà, tỉ phú bất động sản đã thẳng thắn trả lời rằng tất cả những đứa con, dù gái hay trai ngay từ khi còn nhỏ đều bắt buộc phải học và hiểu quy tắc “3 không”. Đó là “không ma túy, không rượu, không thuốc”.

Ông Trump cho biết gia đình luôn là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. (Ảnh: AP)

“Nếu chúng ta trở thành một tấm gương tốt, không uống rượu và không sử dụng chất gây nghiện, thì con cái của chúng ta sẽ có cơ hội sống một cuộc sống tốt đẹp và thành công hơn”, ông Trump chia sẻ.

Đam mê + nỗ lực = thành công

Trong cuốn sách của mình, Ivanka chia sẻ về “bí mật” thành công đã được cha dạy cho: “Cha tôi luôn bảo nếu con yêu những gì con làm và làm việc thực sự, thực sự chăm chỉ, con sẽ thành công. Đây là nguyên tắc cơ bản của việc tạo dựng và duy trì văn hóa thành công và cũng là ngọn đèn chỉ lối với cá nhân tôi”.

Cùng với bài học của cha và những trải nghiệm về sau, nữ doanh nhân Ivanka cũng tin rằng “niềm đam mê kết hợp với sự kiên trì sẽ là một đối trọng tuyệt vời, quan trọng hơn cả giáo dục hay kinh nghiệm trong việc đạt được thành công” của mỗi người.

Cựu Tổng thống Mỹ luôn khiến nhiều người bất ngờ bởi kiểu dạy con “cha truyền con nối” chỉ có trong sử sách. Những gì ông có, ông làm ra được hiển nhiên ông đều chia đều cho các con. Tuy nhiên, điều đặc biệt trong cách dạy này, dù ông Trump không cắt quyền thừa kế, bắt con phải bươn chải với đời nhưng đối những đứa con họ Trump thì tiền bạc hay chức vụ không phải là chuyện mặc nhiên được thừa hưởng.

Ông Trump bị gửi hóa đơn đòi nợ đến tận nhà Theo Daily Mail, chính quyền thành phố Albuquerque lớn nhất ở bang New Mexico của Mỹ đã thuê những người đòi nợ để “theo sát” cựu Tổng thống Donald Trump.

Thanh Bình (tổng hợp)