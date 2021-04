Học sinh 11-12 tuổi lập nhóm chơi game, “đốt” tiền triệu trong tích tắc

Phụ huynh phải là hậu phương của con trẻ Tại hội thảo Nghiện internet ở thanh - thiếu niên Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em thuộc Công ty Tâm lý học ứng dụng, cho hay: so với quá trình trị liệu tâm lý, sự quản thúc của trường học mang lại hiệu quả nhanh hơn. Nhưng sự quản thúc, kèm cặp chỉ làm mất phương hướng tạm thời, nên khi ra ngoài với cuộc sống tự do, HS dễ tái nghiện theo cơ chế bù đắp khi chưa có sự thay đổi thực sự từ bên trong. Do đó, giải pháp bền vững nhất để lứa tuổi HS không nghiện game là phải tác động đến thái độ sống, thay đổi nhận thức của các em. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó hiệu trưởng Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan, cho rằng: Phụ huynh cần trao đổi với trẻ bằng thái độ thẳng thắn nhưng tránh gay gắt. Hỏi con những trò chơi trên mạng mà con đang chơi thì bạn bè có thích không, có tốn tiền không? Đồng thời, trao đổi với con, nếu trò chơi chỉ đơn giản là vui, giúp giải tỏa căng thẳng sau giờ học, không bạo lực, không tốn tiền, không giao lưu với những hành vi xấu thì cha mẹ sẵn sàng ủng hộ. Nhưng nếu con chơi những trò chơi ảnh hưởng trên, cha mẹ không chấp nhận… Với những trao đổi này, tùy vào câu trả lời của con mà cha mẹ có sự giám sát chặt chẽ hơn. Đặc biệt, đối với điện thoại, cha mẹ nên trao đổi với con về thời gian sử dụng. Cha mẹ cũng chia sẻ với con, quản lý chặt chẽ tiền bạc và hơn hết là dành thời gian để chơi cùng con, dạy con biết cách quản lý tài chính, biết từ chối những hành vi chưa tốt…