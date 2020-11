Nữ giám đốc nổi tiếng và bí mật ở phòng xét nghiệm ADN

Trong những câu chuyện chia sẻ về những bí mật xét nghiệm ADN, bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc trung tâm Công nghệ di truyền - xét nghiệm ADN Hà Nội đã chia sẻ với chúng tôi về trường hợp của một nữ giám đốc xinh đẹp. Chị để lại nhiều ấn tượng với các y tá của trung tâm xét nghiệm.

Bà Nga kể mỗi lần chị N. tới các y tá của trung tâm lại trầm trồ “hoa hậu đến rồi”. Chị N. xinh đẹp khiến người đối diện cũng phải đắm đuối. Chị N. đến hai lần với mẫu xét nghiệm của hai người đàn ông khác nhau. Đứa trẻ được đề nghị giám định là bé trai 8 tuổi của chị N.

Vốn là người có tiền, mỗi lần đến trung tâm, chị N. lại khéo léo chuẩn bị phong bì bồi dưỡng cho y tá. Tuy nhiên, theo quy định của trung tâm, các y tá tuyệt đối không nhận bất cứ thứ gì của khách hàng. Chị N. chọn gói xét nghiệm nhanh 4 tiếng có kết quả.

Ảnh minh họa

Lần đến gần nhất, chị mang theo mẫu máu khô của con trai đã được chị N. học cách lấy máu từ trên internet. Còn mẫu hai người đàn ông đã được lấy lần lượt trước đó. Kết quả xét nghiệm lần một với người đàn ông đến trước không phải cha con. Chị N. thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn nhất quyết thực hiện giám định lần hai với mẫu mới.

Dù y tá tư vấn nếu lần 1 không trùng thì kết quả lần hai sẽ đúng vì chỉ có 1 trong 2 người là cha của đứa bé, chị N. không phải làm thêm để tốn kém. Tuy nhiên, chị N. nhất quyết làm thêm mẫu.

Kết quả đúng như dự đoán, đứa bé là con của người đàn ông này. Đây chính là chồng hiện tại của chị N.

Lúc nhận kết quả, chị N. yên tâm và vui sướng vì chắc chắn 100% đứa trẻ là con trai của chồng. Bà Nga thấy biểu hiện của chị N. rất vui sướng nên đoán chị là người yêu chồng hết mực nhưng không hiểu sao lại có bí mật đi xét nghiệm này.

Khi hỏi ra, chị N. kể về câu chuyện hơn 8 năm trước. Hai vợ chồng chị yêu nhau từ đại học nhưng chồng chị làm kiến trúc sư rất tham việc. Lúc nào anh cũng đặt công việc lên hàng đầu. Anh không nhớ ngày sinh nhật của người yêu và khi làm chồng vẫn thế.

Ngày sinh nhật đó, chị N. giận chồng vì không một tin nhắn chúc mừng, không một lời hỏi thăm mà lại bỏ đi vì công việc dự án ở ngoại thành. Tức giận, buổi tối chị N. mời bạn bè đi ăn sinh nhật, trong đó có Hoàng là người đàn ông đã theo đuổi chị cả thời thanh xuân. Tuy nhiên, chị N. không đáp lại tình cảm mà chỉ coi là bạn bè.

Khi tiệc tan, mọi người rủ nhau đi hát. Vì quá say nên chị N. không nhớ được mình là phụ nữ đã có chồng. Chị đã cùng Hoàng vào khách sạn. Đến khi tỉnh cơn say thì mọi việc đã an bài.

Vài tháng sau, chị N. mang thai. Từ lúc đó đến tận bây giờ, chị luôn luôn lo lắng không biết đứa con có phải của chồng mình hay không. Chỉ vì sai lầm trong đêm sinh nhật, muốn trừng phạt chồng vì thiếu quan tâm đã khiến chị sống trong lo âu thấp thỏm suốt thời gian qua.

Đến nay, dù bí mật về sai lầm ngày đó vẫn chỉ mình chị biết, anh Hoàng cũng có gia đình riêng nhưng thân phận của đứa con trai đã ngã ngũ. Chị N. thở phào hơn không còn cảm giác có lỗi với chồng như trước. Ai cũng có sai lầm, từ sau ngày sinh nhật hơn 8 năm trước, chị N. luôn tìm cách thay đổi chính mình và yêu chồng nhiều hơn.

Người đàn ông chị chọn dù yêu công việc nhưng trong sâu thẳm trái tim anh, chị vẫn là người phụ nữ duy nhất.

Khi ra về, chị N. không quên cảm ơn bà Nga đã giúp chị giải tỏa gánh nặng như đeo chì trong lòng thời gian qua. Sau khi mọi việc đã xong, chị N. lại lấy tiền ra cảm ơn mọi người. Ai cũng từ chối quà còn chị N. dứt khoát phải có quà cho tất cả mọi người. Chị là một doanh nhân trẻ ở thủ đô tiền không thiếu nhưng với quy tắc của Trung tâm, bà Nga cho biết không có một lý do gì để mọi người nhận quà của khách hàng.

Khánh Chi