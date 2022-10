Diễn tập giả định cháy lớn ở chung cư cũ Hà Nội

Theo giả định, vào khoảng 14h5 ngày 7/10, xảy ra cháy tại căn hộ tập thể C1, đường Trần Tử Bình, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nguyên nhân xảy cháy là do sự cố thắp hương thờ cúng, căn hộ lại có chứa nhiều chất dễ cháy, có nguy cơ cháy lan nhanh, đám cháy có xu hướng bao trùm toàn bộ căn hộ, cháy lan lên các tầng.

Lực lượng PCCC đến hiện trường buổi diễn tập.

Đám cháy tỏa ra nhiều khói, khí độc nguy hiểm đến tính mạng con người, gây cản trở quá trình thoát nạn và các hoạt động tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn và tài sản.

Khi xảy ra cháy, ở khu vực tầng 1 có các cửa hàng ăn, sửa xe, cà phê giải khát đông khách, trong khi các tầng trên nhiều người dân sinh sống bị kẹt lại. Trong quá trình thoát nạn, do ảnh hưởng từ đám cháy, nhiều người dân chưa thoát được ra ngoài.

Ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Công an quận Cầu Giấy đã triển khai đội hình, phương tiện theo sự phân công của chỉ huy đơn vị, tổ chức chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, giúp người dân ra khỏi đám cháy. Tiếp theo đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), cử lực lượng xuống phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, đảm bảo dập tắt đám cháy, cứu người dân ra khỏi khu vực cháy đến nơi an toàn.

Với kịch bản trên, lãnh đạo quận Cầu Giấy, Công an quận, phường Nghĩa Tân đã chỉ đạo các lực lượng có liên quan hỗ trợ, ứng cứu kịp thời, không để cháy lớn, cháy lan dẫn tới thiệt hại nặng nề. Buổi diễn tập đã diễn ra thành công theo đúng kịch bản với các bước triển khai nhanh chóng, đảm bảo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi diện tập.

Phát biểu trong buổi diễn tâp, Đại tá Nguyễn Trường Sơn - Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy nhìn nhận, buổi diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ năm 2022 tại Khu tập thể C1 Nghĩa Tân đã thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phương án còn một số tồn tại.

“Diễn tập chữa cháy trong điều kiện thời tiết thuận lợi mà còn có thiếu sót thì khi xảy ra cháy thực tế sẽ còn khó khăn hơn. Do vậy, tôi yêu cầu các đồng chí rút kinh nghiệm, đánh giá lại để làm sao đảm bảo việc chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhanh nhất, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân”.

Còn ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nêu quan điểm, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn, trong đó có những vụ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tình trạng chung cư cũ, nhà tập thể tại nhiều nơi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy; nhiều cơ sở tập trung đông người chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến ANTT.

Ông Trần Việt Hà phát biểu tại buổi diễn tập.

Theo ông Trần Việt Hà, trên địa bàn phường Nghĩa Tân hiện có 84 chung cư, nhà tập thể cũ với điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy còn yếu và thiếu. Việc diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và những người xung quanh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cũng nhấn mạnh, đa số khu vực tầng 1 các tòa chung cư, tập thể cũ đều sử dụng để kinh doanh, buôn bán. Nếu xảy ra cháy thì việc thoát nạn của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, rất nhiều hộ gia đình cơi nới làm “chuồng cọp” mà không mở lối thoát nạn thứ 2, điều này rất nguy hiểm.

Trên toàn quận hiện có khoảng gần 2.000 hộ gia đình chưa mở lối thoát nạn thứ hai, vì vậy tôi đề nghị bà con hãy chấp hành các yêu cầu của lực lượng chức năng. Mở lối thoát nạn cũng là mở thêm cơ hội sống cho bản thân và gia đình khi xảy ra chập cháy. Bên cạnh đó, tôi cũng mong bà con hãy tự trang bị thêm mặt nạ chống độc trong gia đình, vì mặt nạ chống độc có thể giúp bà con không nhiễm khói độc trong khoảng 15 phút, đủ thời gian để thoát ra khỏi đám cháy.

Thời gian tới, quận Cầu Giấy cũng sẽ tăng cường trang bị cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở các phương tiện cần thiết, với phương châm “4 tại chỗ” và đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

