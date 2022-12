Gen Z phản đối tình yêu chênh lệch nhiều về tuổi tác

Gen Z phản đối tình yêu chênh lệch tuổi tác

"Tình yêu không phân biệt tuổi tác" là câu nói nhiều đôi tình nhân chênh lệch tuổi tác thường đưa ra để "đối phó" khi được hỏi đến. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời này được chấp nhận nhưng với đa số Gen Z ngày nay thì họ phản đối ra mặt, thậm chí chỉ trích các mối quan hệ tuổi tác chênh lệch lớn.

Thời gian gần đây, hai ca sĩ nổi tiếng Billie Eilish và Olivia Rodrigo trở thành tâm điểm chú ý khi công khai hẹn hò với những người đàn ông lớn hơn họ nhiều tuổi.

Jesse Rutherford, bạn trai của ca sĩ Billie Eilish (20 tuổi) hơn cô 11 tuổi. Lần đầu cặp đôi xuất hiện trước công chúng vào tháng 11 năm ngoái tại buổi dạ tiệc của Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles, Mỹ. Cả hai tạo dáng trên thảm đỏ trong bộ đồ ngủ Gucci.

Chuyện tình cảm và mọi hoạt động của cặp đôi không những không được ủng hộ mà còn bị chỉ trích từ những người hâm mộ trẻ tuổi.

Billie Eilish và bạn trai lớn hơn 11 tuổi

Người hâm mộ trẻ tuổi đã phản đối tình yêu chênh lệch tuổi quá nhiều, thậm chí họ phát hiện bằng chứng Billie Eilish yêu quá sớm. Người hâm mộ tìm thấy hình ảnh cho thấy Billie Eilish và người yêu gặp nhau khi cô mới 16 tuổi. Cô khi đó là một người hâm mộ cuồng nhiệt ban nhạc rock The Neighborhood của bạn trai Jesse Rutherford.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn buộc Billie Eilish phải lên tiếng tự bảo vệ mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Vanity Fair. Cô chia sẻ rằng: "Tôi vẫn đang kiểm soát tình hình. Tôi biết bản thân đang làm gì. Tôi ổn, các bạn hãy tin tưởng vào tôi".

Billie Eilish không phải là cô gái trẻ nổi tiếng duy nhất trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một trường hợp tương tự khác là ca sĩ Olivia Rodrigo 19 tuổi. Trong năm qua, Olivia cũng vấp phải nhiều lời chỉ trích tương tự sau khi công khai mối quan hệ với giám đốc điều hành âm nhạc Zack Bia lớn hơn cô 8 tuổi.

Để thể hiện quan điểm phản đối chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác, Gen Z đã biến toàn bộ tình huống thành trò cười bằng cách mặc những bộ trang phục giống nhau, hóa trang thành cô gái trẻ và ông già trong dịp lễ Halloween.

Thế hệ Millennials nói gì?

Quan sát phản ứng của Gen Z, một số nhà phân tích đồng tình với việc phản đối tình yêu chênh lệch tuổi quá nhiều. Việc chỉ trích các mối quan hệ yêu đương hơn tuổi cho thấy người trẻ đã biết quan sát, biết phân tích đúng sai, được chuẩn bị kiến thức kỹ càng từ internet và cả thực tế. Họ hiểu rõ việc có những người đàn ông lớn tuổi đang lợi dụng các cô gái trẻ, hoặc một số bộ phận gái trẻ lười lao động muốn dựa dẫm đàn ông lớn tuổi...

Hóa trang thành cô gái trẻ và ông già trong ngày lễ Halloween

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến đồng tình với Gen Z, vẫn có những người phản đối. Phần lớn họ thuộc thế hệ Millennials (sinh ra từ năm 1981 đến 1996).

'Tại sao Gen Z lại nổi giận với một người 32 tuổi hẹn hò yêu đương với một người 24 tuổi?', 'Đó có khoảng cách tuổi tác nhưng không quá lớn', 'Phải cần một con số là bao nhiêu để đáp ứng được sự đồng thuận của Gen Z'... cư dân mạng bình luận.

Chia sẻ ý kiến về việc phản đối tình yêu chênh lệch tuổi tác, nhà văn, nhà biên kịch Joshua Conkel cho biết: "Có một thứ văn hóa kỳ lạ đang diễn ra ngay bây giờ, một số người trẻ nghĩ rằng họ là những người cấp tiến trong khi thực ra bản thân lại cực kỳ bảo thủ".

Tuy nhiên, những lời chỉ trích từ Gen Z dường như đang trở thành chất xúc tác đẩy các cặp đôi trong tình trạng này xích lại gần nhau hơn. Điều này được mô tả giống như hiệu ứng Romeo và Juliet, khi một mối quan hệ càng bị xã hội ngăn cản, họ càng gắn bó khăng khít.

Taylor Swift và Demi Lovato hát về tình yêu chênh lệch tuổi

Nữ ca sĩ sở hữu nhiều tượng vàng Grammy Taylor Swift từng chia sẻ ý kiến của mình về tình yêu của cô gái tuổi 19, đôi mươi với người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi trong ca khúc gây sốt Would've, Could've, Should've. Qua bài hát, nữ ca sĩ tài năng kể lại những tổn thương tâm lý, mất mát đau lòng mà cô gái 19 tuổi trải qua sau mối tình với người yêu hơn nhiều tuổi.

Lời bài hát có những câu như: "Vào năm 19 tuổi, và sự thật tuyệt đối là nỗi đau năm ấy tựa thiên đường/ Và bây giờ em đã trưởng thành, em sợ hãi những bóng ma quá khứ/ Những kí ức cảm giác như vũ khí/ Và bây giờ em mới biết/ Ước gì anh đã bỏ mặc em"; "Em không thể để chuyện này qua đi/ Em đấu tranh với anh trong giấc ngủ của mình/ Vết thương sẽ không kín lại/ Xin Chúa phù hộ cho linh hồn con được yên nghỉ"....

Trước đó, Taylor Swift cũng viết về chủ đề này trong bản ballad 'Dear John', hay đỉnh điểm là phiên bản dài 10 phút ca khúc 'All Too Well' trong đó đề cập tình yêu của cô gái tuổi 20 với người đàn ông 30.

Nữ ca sĩ Demi Lovato cũng tham gia cuộc tranh cãi, thể hiện quan điểm với bài hát 'Twenty Nine'. Trong đó, cô nói về bạn trai cũ hơn cô 12 tuổi Wilmer Valderrama. Bài hát lan truyền trên TikTok và trở thành một xu hướng, với nhiều video nhỏ đề cập phản đối với tình yêu có khoảng cách tuổi tác quá lớn.

Hoàng Dung (lược dịch)