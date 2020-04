Tuyến đường gần 50 tỷ chưa bàn giao đã nứt nẻ, sụt lún: Sở GTVT Nghệ An lên tiếng

Trao đổi với PV về “tuyến đường gần 50 tỷ chưa bàn giao đã hư hỏng nhiều chỗ” ở huyện Yên Thành, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An cho biết sẽ chỉ đạo kiểm tra.

Nhiều điểm trên tuyến đường Bệnh viện Yên Thành - Hợp Thành bị hư hỏng, nứt nẻ, sụt lún khi phần mặt đường chưa được bàn giao.

Ngày 18/4, Infonet đăng tải bài viết: “Nghệ An: Chưa bàn giao, đường gần 50 tỷ đã hư hỏng nhiều chỗ” phản ánh về tuyến đường Bệnh viện Yên Thành đi Hợp Thành (giao với quốc lộ 7B, huyện Yên Thành) xuất hiện nhiều điểm bị hư hỏng, nứt nẻ, sụt lún… Ngay sau khi bài viết được đăng tải, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Nghệ An cho biết sẽ cho kiểm tra về tuyến đường này.

Được biết, tuyến đường có chiều dài 7,9km (trong đó có 2 chiếc cầu bắc qua sông đào) do 3 đơn vị nhà thầu thi công gồm Công ty CP Tây An, Công ty CP Xây dựng thương mại Việt Phát và Công ty TNHH Đường Thành, với tổng giá trị xây lắp gần 47 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Điểm đầu của tuyến đường tại địa bàn xã Tăng Thành, huyện Yên Thành.

Đây là tuyến đường trọng yếu giao thương, phát triển kinh tế giữa các xã ở vùng trung tâm của huyện Yên Thành, tạo điều kiện cho người dân đi khám, chữa bệnh ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành (đóng trên địa bàn xã Tăng Thành, huyện Yên Thành) được thuận lợi hơn.

Hiện 2 chiếc cầu (bắc qua sông đào) do Công ty Việt Phát thi công đã được quyết toán và bàn giao. Còn toàn bộ mặt đường trên tuyến do Công ty CP Tây An và Đường Thành thi công thì chưa được bàn giao.

Điểm sụt lún, nứt nẻ phía dưới cầu Dền (thuộc xã Văn Thành, Yên Thành).

Điểm sụt lún, nứt nẻ phía dưới cầu Dền (thuộc xã Văn Thành, Yên Thành).

Theo đại diện Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Thành, đoạn đường bị hư hỏng nhiều nhất chủ yếu do Công ty CP Tây An thi công, phía đơn vị này cũng đã tiến hành sửa chữa một số lần nhưng không triệt để.

Chiều 20/4, theo ghi nhận của PV, phía đơn vị thi công đã tiến hành đưa máy múc, phương tiện để sửa chữa đoạn đường bị sụt lún, hư hỏng ở phía dưới cầu Dền (cầu bắc qua sông đào, thuộc địa bàn xã Văn Thành, huyện Yên Thành).

Đơn vị thi công đã đưa máy móc, phương tiện sửa chữa điểm hư hỏng. (Ảnh chụp chiều 20/4/2020)

Ông Phạm Quang Sáng, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Thành xác nhận, ngày 20/4, phía Công ty CP Tây An đã tiến hành sửa chữa một số điểm hư hỏng trên tuyến.

“Sáng 20/4, Sở GTVT đã ra kiểm tra, chỉ đạo. Trước mắt mới chỉ sửa chữa ở điểm đó (phía dưới cầu Dền – PV), còn ngày 21/4 chúng tôi sẽ đi rà chi tiết toàn bộ tuyến để nắm bắt, lên phương án để sửa chữa”, ông Sáng nói.

Infonetsẽ tiếp tục thông tin về việc khắc phục hư hỏng trên tuyến đường.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được chiều 20/4/2020:

Một số điểm hư hỏng trên tuyến được đánh dấu.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Ngày 20/4, Công ty CP Tây An đã đưa máy móc, phương tiện khắc phục các điểm bị nứt nẻ, sụt lún trên tuyến đường.

Bảo Trâm - Đặng Sơn