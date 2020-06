Trộm 300 cây vàng, trốn khỏi nhà giam, siêu trộm liên tỉnh với 4 lệnh truy nã sa lưới công an Hà Nội

Cơ quan Công an TP Hà Nội cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1987, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi "trộm cắp tài sản"; xử lý các đối tượng Lại Quang Phú (SN 1987) và Tạ Thị Si (SN 1969) cùng ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội" mà có.

Đối tượng Năm tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, trong vòng 3 năm, đối tượng Năm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm vào các cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, các huyện Ba Vì, Hoài Đức, Đông Anh, Chương Mỹ, với số tài sản của các bị hại bị mất lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp của mình, đối tượng Năm dành thời gian tìm hiểu xem các cửa hàng vàng bạc nào có thể đột nhập được. Sau đó, gã chuẩn bị sẵn xà cầy, tuốc nơ vít, kìm cắt điện... rồi bắt xe taxi quay lại các cửa hàng vào buổi đêm.

Chờ thời điểm thuận lợi, Năm trèo lên tầng tum, dùng các công cụ mang theo để đột nhập vào các cửa hiệu vàng bạc rồi "khoắng" sạch tài sản. Sau khi trộm cắp trót lọt, Năm mang lên Yên Bái bán cho các đối tượng Phú và Si.

Được biết, 'siêu trộm' Nguyễn Văn Năm là bị can trong vụ án mà Công an tỉnh Lai Châu đang thụ lý, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

Trước đó, tháng 12/2018, Năm từ Yên Bái mò sang Lai Châu, đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Tuấn T. nẫng đi 300 cây vàng. Hai tuần sau Năm sa lưới pháp luật.

Đấu tranh mở rộng, Năm khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh và Nghệ An, đem bán với giá trị gần 10 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, Năm mang 4 lệnh truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” do Công an các huyện Quế Võ, Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Cẩm Giàng, Công an huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương ban hành.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sông Yên