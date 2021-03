Triệu tập 3 nghi phạm quấy rối tình dục người nước ngoài

Theo đó, các đối tượng là N.N.H. (SN 2006), N.D.L. (SN 2005) và Đ.T.Đ. (SN 2005) đều trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Qua đấu tranh, 3 đối tượng khai nhận đã thực hiện các hành vi như người bị hại đã trình báo.

Nhóm nghi phạm bị cơ quan công an triệu tập.

Trước đó, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của 4 phụ nữ người nước ngoài (3 người trú tại phường Quảng An, 1 người trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị các nhóm đối tượng thanh thiếu niên khoảng 15 - 20 tuổi, đi xe máy, có những lời nói xúc phạm và có hành vi quấy rối tình dục.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với Công an quận Tây Hồ, Công an phường Quảng An, tiến hành lấy lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, rà soát camera xung quanh nơi xảy ra vụ việc, tích cực khoanh vùng, tập trung truy tìm các đối tượng.

Hiện Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tập trung mở rộng điều tra và làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Sông Yên