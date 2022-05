Quảng Nam: Xác định nghi phạm vụ nổ súng ở Hội An

Chiều 9/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tích cực truy tìm kẻ nổ súng ở TP Hội An khiến một người bị thương nặng.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Hội An xác định đối tượng gây án tên Trần Xuân Vũ (SN 2001, quê tỉnh Đắk Lắk, đang tạm trú tại khối phố Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP Hội An).

Nạn nhân là anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990, trú khối phố Tân Thành, phường Cẩm An) bị đa chấn thương vùng cổ, mặt, lưng và gối.

Hiện trường vụ nổ súng

Ban đầu, nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Hiệp tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị.

Như đã đưa tin, khoảng 14h50 chiều 9/5, nhóm 6 thanh niên đang ngồi nhậu ở quán Ba Dũng (đường Lý Thái Tổ) thì bị một đối tượng cầm kiếm tự chế xông vào chém khiến Nguyễn Văn Hưng (SN 1997, trú khối phố Tân Thành) bị thương ở tay.

Khoảng 1 phút sau, một đối tượng cầm cây súng tự chế bắn 2 phát đạn vào 5 người còn lại khiến Hiệp bị đa chấn thương. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hồ Ca