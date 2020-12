Quảng Bình: 4 người thương vong nghi do ngạt khí than

Chị L. làm 2 chậu than để xông hơ sau sinh đặt trong nhà, có thể khí than đã làm 2 người bị chết ngạt và 2 người khác nguy kịch.

Hai chậu đựng than được tìm thấy dưới giường ngủ của chị L.

Trưa 3/12, ông Phan Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc nghi ngộ độc khí than sưởi ấm làm 2 người chết, 2 người nguy kịch đang cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, người dân thôn 3, xã Đồng Trạch đã phát hiện tại hộ gia đình ông Dương Sỹ Thanh (35 tuổi) có 4 người đang nằm bất động trên giường. Cụ thể, gồm chị T.T.T.L (31 tuổi, vợ anh Thanh) cùng các con là D.T.H.T (9 tuổi), D.Đ.H (4 tuổi) và D.Đ.H 1 tháng tuổi.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Trong đó, 2 cháu T. và H. được phát hiện tử vong trên giường. Riêng chị L. và cháu sơ sinh vừa mới tròn 1 tháng tuổi đã được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế

Tại nhà ông Thanh, các cơ quan chức năng đã phát hiện 2 chậu than sưởi ấm được đặt dưới giường ngủ của chị L. Theo người dân địa phương, nguyên nhân 4 mẹ con bị thương vong có thể do ngạt khí than khi xông hơ cho sản phụ, bởi nhà cửa kính thiếu khí oxy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thanh Hà