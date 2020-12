Ninh Bình: Bắt PV cưỡng đoạt tiền của bệnh viện

Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Công an TP Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang Bùi Anh Tuấn (SN 1983, trú huyện Yên Khánh, Ninh Bình) có thẻ phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam khu vực Nam Định và Nguyễn Văn Đức (SN 1998, trú tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nguyễn Văn Đức làm việc với cơ quan Công an. Ảnh Cơ quan CA Ninh Bình cung cấp

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 1/12, khi Tuấn và Đức đang nhận 30 triệu đồng từ đại diện BVĐK tỉnh Ninh Bình tại nhà hàng Paradise tại TP Ninh Bình thì bị cơ quan Công an ập vào bắt quả tang.

Bùi Anh Tuấn đang làm việc với cơ quan Công an. Ảnh Cơ quan CA Ninh Bình cung cấp

Theo cơ quan Công an vào ngày 22/11, có 3 bác sỹ của BVĐK tỉnh Ninh Bình kê phiếu mua sữa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mua sữa tại nhà thuốc của bệnh viện. Sau khi mở hộp sữa để sử dụng thì phát hiện bên trong bị mốc đen, không đảm bảo chất lượng nên Tuấn đã đến bệnh viện ghi hình, làm việc với 3 bác sỹ và uy hiếp sẽ đăng bài để làm mất uy tín của bệnh viện.

Chưa dừng lại ở đó Tuấn tiếp tục liên hệ với đại diện của bệnh viện yêu cầu đưa cho Tuấn 30 triệu đồng sẽ không đăng bài viết về vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Trần