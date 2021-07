Vụ vận chuyển 51kg vàng: Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 7 đàn em sa lưới

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới.

Ngay sau khi đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu Mười Tường bị bắt giữ, cả 7 đối tượng có liên quan gồm: Lê Thị Bạch Vân (SN 1966), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Phạm Tấn Lộc (SN 1989), Võ Văn Trung (SN 1980), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Nguyễn Văn Lê (SN 1984), Phạm Thanh Sang (SN 1982) đã ra đầu thú.

Trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường).

Các đối tượng đàn em của Mười Tường.

Như vậy, sau gần 8 tháng trốn sự truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng Công an An Giang đã bắt được toàn bộ 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm gồm: Kim Hạnh, Bạch Vân, Hữu Phước, Tấn Lộc, Văn Trung; 3 đối tượng có thông báo truy tìm gồm: Ngọc Phấn, Văn Lê và Thanh Sang trong đường dây buôn lậu này.

Như CAO thông tin trước đó, trưa 30-10-2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ đã tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Số vàng tang vật.

Tiếp đến, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khám xét đồng loạt 15 địa điểm có liên quan đến vụ án gồm: Nhà ở và phủ thờ của Hạnh, Hoa viên Hạnh Phát, cây xăng Hạnh Phát, nơi ở của Nguyễn Văn Minh (kho đường phèn Hạnh Phát), nơi ở của Trung, nơi ở của Nguyễn Hoàng Út, nơi ở của Trần Văn Hải, kho Lộc Phát (đều ở huyện An Phú), khách sạn Hạnh Phát, nhà ở Nguyễn Thị Thu Hà, nhà ở của Phạm Tấn Lộc, nơi ở của Phan Văn Bồ (đều ở TP Châu Đốc), nơi ở của Nguyễn Hữu Phước (thị xã Tân Châu), nơi ở của Võ Minh Tâm (huyện Châu Phú).

Tại 15 điểm khám xét, lực lượng công an đã thu giữ được các tài liệu và vật chứng liên quan đến vụ án.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và thông báo truy tìm đối với 8 đối tượng nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án.

Theo congan.com.vn