Tạm đình chỉ cán bộ Sở GTVT gây tai nạn thảm khốc sau buổi liên hoan

Sau khi dự tiệc chia tay cơ quan cũ, đi hát karaoke, ông Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Ban quản lý Bảo trì đường bộ thuộc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang lái xe Audi gây tai nạn làm 3 người tử vong.

Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đêm 2/6 tại TP Bắc Giang, ngày 4/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trước khi gây tai nạn, tài xế Nguyễn Đức Thịnh (35 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) đã dự buổi tiệc chia tay cơ quan cũ, có sử dụng rượu bia, đi hát karaoke.

Sau đó tài xế Thịnh điều khiển xe ô tô Audi BKS 98A-499.44 trong tình trạng nồng độ cồn lên tới 0,604 mg/l khí thở. Đây là mức rất cao, gấp 1,5 lần mức xử lý vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100 (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/l khí thở).

Tại ngã 4 Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, thuộc phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, xe của tài xế Thịnh va chạm với xe máy, khiến cả 3 người trên xe máy tử vong.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang cho biết, ông Thịnh mới chuyển từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, thuộc Sở Tài chính Bắc Giang sang Ban Quản lý bảo trì đường bộ, thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh được một tháng ba ngày.

Vị lãnh đạo này cho biết, hiện Sở đã tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ này.

Như đã đưa tin, 3 nạn nhân tử vong là người trong một gia đình gồm anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974), chị Dương Thị Q. (SN 1978) và cháu Nguyễn Thùy D. (SN 2009); cùng trú phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Cả gia đình gặp nạn khi đang trên đường trở về nhà sau khi đi thăm con trai lớn thực tập tại Hà Nội.Công an TP Bắc Giang thông tin thêm, test nhanh đối với tài xế Thịnh cho thấy không sử dụng ma túy; khi bị tạm giữ, tài xế không có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên Công an TP Bắc Giang vẫn lấy mẫu máu gửi Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an, giám định chất ma túy.

