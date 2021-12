Vận động đối tượng trốn truy nã ra đầu thú

Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã vận động Triệu Minh Hiếu (SN 1986, ở bản Xuân Môi, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú do bị truy nã về tội đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 22/12, tại xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn (BCH BĐBP Cao Bằng) vận động đối tượng Triệu Minh Hiếu ra đầu thú do bị truy nã về tội đánh bạc theo quyết định truy nã của Công an huyện Yên Thế.

Đối tượng Triệu Minh Hiếu.

Cùng ngày, Công an huyện Yên Thế đã lập biên bản về việc tiếp nhận đối tượng Triệu Minh Hiếu tại trạm cửa khẩu Lý Vạn – Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn.

Hiện Công an huyện Yên Thế đang tiến hành tạm giữ đối với Triệu Minh Hiếu để phục vụ công tác thi hành án theo quy định.

Tân Trường