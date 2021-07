Từ 1/7, nhập khẩu Hà Nội và TP.HCM dễ hơn nhiều, lưu ý để tránh bị xóa hộ khẩu

Những lưu ý để không bị xóa hộ khẩu Luật Cư trú năm 2020 đã mở rộng thêm nhiều trường hợp công dân có thể bị xóa hộ khẩu thường trú. Do vậy, người dân cần lưu ý vài trường hợp hay gặp để tránh được việc bị xóa hộ khẩu thường trú. Thứ nhất, luật mới quy định khi công dân đã ĐKTT tại một chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó chuyển quyền sở hữu cho người khác (bán nhà) mà sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà không ĐKTT tại chỗ mới thì sẽ bị xóa ĐKTT. Trong trường hợp này, sau khi bán nhà, trong vòng một năm chưa đăng ký được hộ khẩu ở chỗ mới thì công dân nên thương lượng với chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục ĐKTT tại đó. Thứ hai, luật mới quy định trường hợp công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên (trừ trường hợp đang chấp hành án, đi cai nghiện tập trung, xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải định cư…) cũng là một trong các căn cứ để cơ quan công an có thể xóa hộ khẩu. Để tránh bị xóa hộ khẩu trong trường hợp này, công dân phải thực hiện một trong hai cách sau: Một là phải thực hiện đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác. Hai là tiến hành khai báo tạm vắng với cơ quan công an. Thứ ba, luật mới quy định công dân đã ĐKTT ở nhà thuê, nhà trọ nhưng sau đó chấm dứt việc thuê, chuyển đi nơi khác cũng có thể sẽ bị xóa hộ khẩu. Trong trường hợp này, có hai cách để không bị xóa hộ khẩu. Một là sau khi chuyển đi, công dân có thể xin người cho thuê đồng ý cho giữ ĐKTT tại chỗ ở đó. Cách khác là trong vòng một năm kể từ ngày chấm dứt việc thuê nhà, thuê trọ thì công dân phải ĐKTT tại chỗ ở khác. Luật sư LÊ DŨNG, Đoàn Luật sư TP.HCM