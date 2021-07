Truy tìm 2 ô tô bị kẻ giả mạo công an, thuê xe rồi mang đi bán

Để lại 01 thẻ Công an nhân dân giả cho anh Q, Dũng thuê xe Kia Cerato theo ngày rồi mang đi bán. Với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã thuê xe Toyota Fotuner đem bán lấy tiền tiêu xài.

Trưa 21/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Việt Dũng (SN 1992; HKTT tại xã Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Chân dung đối tượng lừa đảo, giả mạo công an, thuê 2 xe ô tô đem bán.

Theo điều tra, vào khoảng tháng 3/2021, Dũng lên mạng và đặt mua 01 Chứng minh Công an nhân dân giả với mục đích lừa đảo.

Đến ngày 20/4/2021, Dũng hẹn gặp anh Q (SN 1995; HKTT tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) tại phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) để thuê xe ô tô Kia Cerato màu trắng BKS 30G-296.78 với giá 1 triệu đồng/ngày (từ 20h ngày 20/4/2021 đến 20h ngày 21/4/2021).

Dũng để lại 01 Chứng minh Công an nhân dân giả cho anh Q làm tin. Đến hẹn, Dũng không trả theo thoả thuận và cắt liên lạc với anh Q.

Biết mình bị lừa, anh Q đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều tra và bắt giữ được đối tượng Phạm Việt Dũng.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và thừa nhận bản thân đối tượng không được cơ quan có thẩm quyền cấp những loại giấy tờ liên quan đến lực lượng công an.

Quá trình xác minh, Công an quận Nam Từ Liêm xác định giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Phạm Việt Dũng được tạo ra nhờ phương pháp in màu kỹ thuật số.

Cũng với thủ đoạn trên, trước đó Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là 01 chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Fortuner màu trắng BKS 99A-442.83 của anh N.V.H (SN: 1991; HKTT tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đang truy tìm xe 02 chiếc xe trên để phục vụ điều tra.

Vụ gần 100 ô tô bị trộm ở Hà Nội: Đối tượng trộm cắp khai gì? Do làm ăn thua lỗ, Đạt lên kế hoạch trộm cắp tài sản để trả nợ. Tối 30/5, Đạt đến bãi đỗ xe phía sau tòa A6A Nam Trung Yên (Cầu Giấy) rồi nói bảo vệ đưa cho chìa khóa xe ô tô Innova rồi lái đi cầm cố.

Vụ gần 100 ô tô bị ăn trộm ở Hà Nội, công an phá án bóc trần thủ đoạn tinh vi Từ vụ phát hiện đường dây tiêu thụ gần 100 chiếc xe ô tô trộm cắp, Trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) khuyến cáo người dân không nên chủ quan cho rằng xe không có giá trị cao để ở nơi công cộng là không bị mất trộm

Sông Yên