Truy nã toàn quốc kẻ đặc biệt nguy hiểm vụ nổ súng làm 4 người thương vong ở Quảng Nam

Chiều 28/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My).

Đối tượng truy nã Đỗ Xuân Hải (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án mạng,

Hôm qua (27/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) về tội giết người theo Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Việt kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Công an tỉnh Quảng Nam theo địa chỉ: số 19 đường Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ. Số điện thoại: 0235.385.594.

Cùng ngày, ông Mai Văn Mười (Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam) cho hay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang điều trị cho 2 bệnh nhân liên quan đến vụ nổ súng ở huyện Bắc Trà My.

Trong đó, bệnh nhân Trần Thị Ly Na (SN 1982, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não, vết thương thấu ngực do trúng đạn. Còn bà Trần Thị Lan (SN 1965, mẹ chị Na) có vết thương vùng đầu, mặt do bị chém.

"Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu màng phổi trái, lấy đầu đạn cho bệnh nhân Na. Tình trạng bệnh nhân rất nặng và đang có chiều hướng phục hồi. Còn bà Lan vết thương nhẹ, nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh - Cột sống", ông Mười thông tin thêm.

Như đã đưa tin, khoảng 19h tối 26/11, Hải xông vào nhà và dùng súng tự chế bắn vào ngực của chị Na. Khi bà Lan và cháu Trần Đình Huy (SN 2008, con trai chị Na) vào can ngăn thì bị Hải dùng dao chém bị thương.

Gây án xong, Hải bỏ lại cây súng, rời khỏi hiện trường. Sau đó Hải tiếp tục lấy một cây súng tự chế khác rồi chạy vào nhà ông Nguyễn Thành Tại (SN 1971, trú xã Trà Dương) bắn ông tử vong tại chỗ.

