Liều lĩnh trộm tài sản gần 300 triệu đồng, nhân viên cửa hàng điện thoại có thể bị phạt tù tới 15 năm

Ngày 9/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Xuân Hinh (SN 2001, trú tại xã Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hinh tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, Đinh Xuân Hinh là nhân viên cửa hàng kinh doanh điện thoại, máy tính trên phố Yên Lãng (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội). Quá trình làm việc, đối tượng đã nắm được thời gian cửa hàng mở cửa đến 21h hàng ngày, khi đóng cửa thì không có bảo vệ trông giữ; đặc biệt, cửa kho hàng trên tầng 6 của ngôi nhà không khóa.

Khoảng 22h ngày 29/10, lợi dụng lúc các nhân viên đã ra về hết, Hinh trèo từ tầng 1 lên tầng 6 của ngôi nhà rồi đột nhập vào bên trong kho chứa hàng lục soát rồi lấy đi 4 máy tính Macbook, 3 iPad, 10 điện thoại iPhone, 4 chiếc đồng hồ Apple Watch… cùng một số sản phẩm khác. Sau đó, Hinh xuống tầng 1, dùng chìa khóa dự phòng để trong cửa hàng, mở cửa ngách rồi thoát ra ngoài.

Tang vật của vụ án.

Hinh giấu 2 chiếc điện thoại tại phòng trọ, số tài sản còn lại thì mang gửi nhờ tại nhà một người bạn ở huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Phát hiện cửa hàng mất nhiều tài sản giá trị lớn, chủ cửa hàng đã trình báo Công an để truy tìm thủ phạm.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra và làm rõ hành vi trộm cắp của Đinh Xuân Hinh. Bước đầu, đánh giá sơ bộ số tài sản trộm cắp có giá trị gần 300 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) cho biết: “Hành vi trộm cắp của đối tượng Hinh là hết sức nghiêm trọng, cần xử lý đối tượng theo Khoản 3, Điều 173 của Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 7-15 năm tù”.

Qua vụ việc này, luật sư Thơm cũng khuyến cáo: “Các công ty, doanh nghiệp trước khi tuyển dụng nhân viên cần phải xem xét hồ sơ, tuyển dụng kỹ càng để tránh xảy ra những việc không đáng có. Bên cạnh đó, việc không có nhân viên bảo vệ, không khóa cửa kho hàng chính là "kẽ hở" để kẻ gian lợi dụng, lấy cắp hàng hóa khi không có người trông coi. Đây là bài học lớn với cửa hàng này và với các cơ sở kinh doanh nói chung".

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Hải Ngọc