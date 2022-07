Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Bình Thuận

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận mà lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ được.

Khoảng 5h30 ngày 9/7, trên quốc lộ 55, trước UBND xã Tân Thắng (huyện Hàm Tân), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Tân Thắng tiến hành chặn, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 86A-166.00 màu trắng hiệu Innova do tài xế Nguyễn Quốc Duy (SN 1989, trú tại khu phố 3, phường Tân Thiện, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) điều khiển.

Xe ô tô biển kiểm soát 86A-166.00 màu trắng hiệu Innova đang bị công an tạm giữ.

Trên xe lúc này còn chở thêm 2 đối tượng, gồm Võ Minh Việt (SN 1987, trú tại khu phố 4, phường Bình Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) và Hồ Viết Hoan (SN 1984, trú tại khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 5 túi ma túy đá với trọng lượng khoảng 5kg, được ngụy trang thành những gói trà và một số tang vật có liên quan.

5kg ma túy được ngụy trang thành những gói trà.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, số ma túy trên là của Võ Minh Việt. Việt đã thuê Nguyễn Quốc Duy cùng mình vào TPHCM để mua 5 túi ma túy với giá khoảng 1 tỷ đồng rồi đưa về địa bàn thị xã La Gi để tiêu thụ.

Công an tỉnh Bình Thuận xác định, Võ Minh Việt từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, đối tượng này tiếp tục móc nối, mở rộng địa bàn với thủ đoạn rất tinh vi và tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Đối tượng Võ Minh Việt.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo TPO