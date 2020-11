Nhiều nơi ở TP.HCM sắp ngập do triều cường 1,76 m

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 15-17/11, nhiều nơi tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ sẽ đối mặt với tình trạng ngập khi đỉnh triều vượt mức báo động 3, với mực nước khoảng 1,74-1,76 m.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết đây là đợt triều cường cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Thông thường, vào tháng 10 âm lịch, TP.HCM sẽ kết thúc mùa mưa và bước vào đợt triều cường cao nhất trong năm.

"Những ngày gần đây, TP.HCM ít mưa cho thấy giai đoạn này đã hết mùa mưa", ông Quyết nhận định.

Mực nước đỉnh triều tại trạm vùng hạ lưu các sông ở khu vực Nam bộ lên chậm trong 2-3 ngày tới. Dự báo, triều cường đạt đỉnh từ ngày 15/11 đến 19/11. Ngày 20/11, đỉnh triều sẽ xuống dần, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35 m vào chiều tối ngày 16/11 và rạng sáng ngày 17/11.

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng có thể xảy ra tại vùng trũng, thấp, đô thị ven biển ở khu vực Đông Nam Bộ như TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau. Thời gian ngập sâu nhất là khoảng 1h-4h sáng và 15h-19h.

Riêng tại TP.HCM, một số tuyến đường như Quốc Hương, Thảo Điền (quận 2), Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (huyện Nhà Bè)... có nguy cơ ngập cục bộ.

Triều cường có nguy cơ gây ngập nhiều nơi tại TP.HCM. (Ảnh: Quỳnh Danh)

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông ít biến động và ở mức cao. Tính đến 7h sáng nay, mực nước cao nhất ghi nhận được tại trạm Gành Hào (Bạc Liêu) là 2,45 m, thấp nhất tại trạm Vàm Kênh (Tiền Giang) là 1,65 m.

Ước tính, đỉnh triều sẽ đạt mức cao nhất tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) là 2,02-2,07 m. Tại trạm Cần Thơ (sông Hậu), đỉnh triều đạt mức 2,12 - 2,17 m. Còn tại các trạm vùng cửa sông, ven biển đều có đỉnh triều trên báo động 3 khoảng 0,15-0,3 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường ở vùng hạ lưu các sông đạt cấp độ 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, cửa sông, ven biển và các đô thị ven sông trong khu vực.

Về thời tiết, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi trường gió đông bắc có cường độ trung bình yếu. Do đó, hôm nay, thời tiết tốt sẽ duy trì ở hầu hết tỉnh thành, ngày nắng, có lúc gián đoạn, mưa rào và dông chỉ xảy ra ở vài nơi lúc chiều tối.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 30-33 độ C. Về đêm, trời ít mưa và nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-25 độ C ở miền Đông, phía bắc có nơi dưới 23 độ C, còn các tỉnh miền Tây có nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

