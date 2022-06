Thiếu nữ mất tích khi vào TP.HCM: Gia đình nhận tin báo đã thả người sáng 15/6 đầy uẩn khúc

Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn sau khi bị dụ dỗ “việc nhẹ lương cao”, sáng nay (15/6), gia đình nhận tin báo “đã thả con”, đối tượng không hề nhắc đến tiền chuộc.

Liên quan đến vụ bé gái N.T.T.N (SN 2006, quê Phú Yên) nghe theo lời dụ dỗ vào TP Hồ Chí Minh làm “việc nhẹ lương cao”, sau đó mất tích bí ẩn khi đến khu vực phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, người nhà không thể liên lạc được, sáng 16/6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hương (SN 1969, bố của N.) cho biết khoảng 9h sáng 15/6 ông nhận được điện thoại thông báo tình hình con gái.

Ông đã xin cho con về, người này hứa với ông '9h tối khi con bé đi làm về thì sẽ đưa về'.

Nhưng đến 5-6h chiều ông lại nhận được điện thoại từ người lạ cho biết đã thả con bé lúc 9-10h sáng rồi.

“Tôi cũng hỏi đi hỏi lại vì sao đã hứa với tôi là cho con bé về rồi gia đình đến đón, giờ lại không báo cho gia đình mà thả con ra không rõ đi đâu, người này nói vòng quanh. Họ bảo đã chuyển con bé qua công ty khác. Nghe nói thì con vẫn ở Campuchia nhưng đã ở công ty khác nhưng không biết cụ thể công ty nào”, ông Hương cho hay.

Ông Hương rất lo lắng cho con gái.

Ông Hương cho biết mấy ngày nay rất lo lắng, không ngủ nổi vì không biết con đang ở chính xác nơi nào ở Campuchia. Điều an ủi ông là sự việc của gia đình đã được công an tỉnh Phú Yên và Công an quận Bình Thạnh phối hợp giúp đỡ gia đình. Hiện ông vẫn đang ở ngã ba Chợ Đình, (quận 6, TP Hồ Chí Minh) để chờ tin của con.

Bố của N. cũng cho biết trong cuộc điện thoại ngày hôm qua, đối tượng không hề nhắc đến tiền chuộc.

Trước đó, sáng 14/6, ông Hương cho biết, trong đêm và rạng sáng 14/6, gia đình liên tục nhận được các cuộc gọi của số máy lạ yêu cầu mang 70 triệu đồng đến chuộc N.

Cuộc gọi đầu tiên là của một người phụ nữ gọi đến thông báo N đang ở Campuchia làm việc cho họ, muốn đưa N về thì phải chuẩn bị 70 triệu đồng. Gia đình ông Hương nói số tiền quá lớn không thể đáp ứng, người phụ nữ này đã hạ giá xuống còn 30 triệu đồng.

Tiếp đến, ông Hương nhận một cuộc gọi của một người đàn ông cũng yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền chuộc N với nội dung tương tự. Ông Hương đồng ý với số tiền chuộc nhưng yêu cầu người này phải đưa con gái ông trở về Việt Nam mới giao tiền thì người này cúp máy.

Ông Hương gọi lại các số đã gọi cho mình thì đều không liên lạc được. Đến nay, ông Hương chỉ biết con đã ở Campuchia nhưng không biết chính xác ở đâu.

Trước đó, gia đình ông Hương đã đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo về việc con gái 16 tuổi tên N.T.T.N bị mất tích.

Theo trình bày của gia đình ông Hương, khoảng 2 tháng trước, thông qua mạng xã hội (facebook), N kết bạn và quen với một người tại TP Hồ Chí Minh. Người này đã rủ rê N vào TP Hồ Chí Minh làm việc với lời khẳng định “việc nhẹ, lương cao, ăn ở miễn phí”.

Tin lời, ngày 5/6, N xách va li màu đen kèm theo 2 triệu đồng làm lộ phí, bắt xe khách của hãng M.C từ thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đến bãi xe số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh.

“Gia đình tôi có biết việc con đi vì con đang được nghỉ hè muốn đi làm thêm. Đi đến bến xe Phạm Văn Đồng, con được chở đi luôn, không biết chở bằng phương tiện gì. Chiều 6/6, N gọi điện về nhà báo đã đến chỗ làm. Tuy nhiên, kể từ những ngày tiếp theo, gia đình nhiều lần liên lạc với N không được”, ông Hương thông tin.

Gia đình đã báo vụ việc với chính quyền địa phương, đồng thời bắt xe vào TP Hồ Chí Minh đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo sự mất tích bí ẩn của con gái mình. Công an phường đã vào cuộc tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Sau khi xác minh, vụ việc được báo cáo lên Công an quận Bình Thạnh.

Tiếp đó, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định truy tìm N.T.T.N và thông báo cho các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Thủ Đức và Công an các quận huyện để phối hợp tìm kiếm.

Trong lúc tìm kiếm con gái, gia đình N nhận được nhiều cuộc gọi đòi tiền chuộc.

Đến rạng sáng 13/6, người thân của N cho hay, thông qua facebook, N đã gọi điện về nhà cho biết đang ở Campuchia, có công việc làm ổn định nhưng không nói làm nghề gì. Hành vi gọi điện lén lút của N khiến gia đình nghi ngờ N đang bị ép buộc.

Thêm một thông tin, N yêu cầu gia đình gỡ bỏ những tin bài đăng tải thông tin tìm kiếm N khiến gia đình càng có cơ sở tin N đang bị các đối tượng đe dọa ở một nơi nào đó.

N. Huyền