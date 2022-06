Nghệ An: Tiêu hủy quả bom 'khủng' hơn 300kg còn nguyên kíp nổ phát hiện dưới lòng sông

Một quả bom có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính 40cm, nặng khoảng 340kg vừa được người dân phát hiện trên sông Lam, đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Quả bom "khủng" dài 1,2m, nặng hơn 300kg được người dân phát hiện dưới lòng sông Lam.

Ngày 9/6, lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương, Nghê An) cho biết, một quả bom rất lớn, nặng tới hơn 300kg do người dân phát hiện trên địa bàn vừa được tiêu hủy an toàn.

Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 7/6, một nhóm người chuyên lặn đánh bắt cá trên sông Lam đã phát hiện một quả bom còn nguyên kíp nổ giữa lòng sông, ở độ sâu trên 10m, cách cầu Dùng khoảng 50m, thuộc địa phận khối 2A, thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương đã cắt cử lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường, cảnh báo nguy hiểm đối với người dân và tàu thuyền xung quanh.

Qua kiểm tra, quả bom có chiều dài khoảng 1,2m, đường kính 40cm, nặng khoảng 340kg.

Trong sáng 9/6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Chương đã phối hợp với Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy thành công quả bom nói trên.

Quả bom được trục vớt, vận chuyển đến nơi an toàn và hủy nổ thành công.

Bảo Trâm