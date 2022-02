Thấy dân quân tự vệ bị đánh tử vong, không cứu giúp còn móc ví lấy tiền, bị xử lý thế nào?

''Khi nạn nhân bị đối tượng khác tấn công, Dỡ không cứu giúp mà còn công nhiên chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, hành vi này không những vi phạm về mặt đạo đức mà còn vi phạm pháp luật, phải bị xử lý nghiêm'', luật sư bày tỏ.

Ngày 22/2, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Dỡ (33 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) về tội ''Công nhiên chiếm đoạt tài sản''.

Đối tượng Trần Văn Dỡ bị cơ quan công an bắt.

Kết quả điều tra xác định, khuya 12/12/2021, Tạ Thanh Hải (32 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cùng Dỡ ngồi trên ghế đá ở phường Mỹ Long, TP Long Xuyên. Một lúc sau, anh Trần Văn Mỹ (27 tuổi, dân quân tự vệ) đến ngồi gần. Trong lúc trò chuyện, Hải và Mỹ xảy ra mâu thuẫn. Hải sau đó cầm gậy đánh vào đầu anh Mỹ.

Thấy anh Mỹ nằm gục trên vỉa hè, Hải móc túi lấy 2,6 triệu đồng và điện thoại di động. Trước khi mở cốp xe máy của anh Mỹ để tìm thêm tài sản, Hải dùng vật cứng đánh vào đầu, mặt khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi Hải bỏ đi, Dỡ đã lấy chiếc ví có 1,5 triệu đồng của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Trong vụ án này, Hải bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam về tội ''Giết người'' và ''Cướp tài sản''.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Lê Thị thu Hằng (TAT law firms) phân tích: “Sau khi nạn nhân tử vong, đối tượng Trần Văn Dỡ đã móc túi nạn nhân lấy chiếc ví có 1,5 triệu đồng. Đây là hành vi vi phạm đạo đức về mặt con người.

Khi nạn nhân bị đối tượng khác tấn công, Dỡ không những không cứu giúp mà còn công nhiên chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hành vi này không những vi phạm về mặt đạo đức mà còn vi phạm về mặt pháp luật.

Dưới góc độ pháp luật thì với định lượng số tiền là 1,5 triệu đồng chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trước đó, Trần Văn Dỡ đã bị xử lý về hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản như ''Tội cướp tài sản hay các tội phạm khác mang tính chất chiếm đoạt'', cho dù số tiền chiếm đoạt của Dỡ dưới 1,5 triệu đầu thì cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đủ cơ sở để khởi tố về tội danh ''công nhiên chiếm đoạt tài sản'' theo quy định tại Điều 172 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định của pháp luật thì Trần Văn Dỡ có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù. Án phạt tù đối với Dỡ về hành vi lấy 1,5 triệu đồng của người đã chết thì không quá nặng, nhưng tòa án lương tâm đối với hành vi của Dỡ sẽ đeo bám người này suốt cuộc đời”.

“Với diễn biến của vụ việc và quá trình đấu tranh lấy lời khai làm rõ của cơ quan điều tra từ đối tượng Hải và Trần Văn Dỡ thì cần xem xét xử lý Dỡ về việc không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy kịch được quy định tại Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Trần Văn Dỡ đã rõ ràng về tội danh này. Chính vì vậy, cơ quan công an cần điều tra, xử lý để tránh bỏ lọt tội phạm trước những hành vi sai trái”, luật sư Thu Hằng nêu quan điểm.

