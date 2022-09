Giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Gọi điện thoại cho ông L.N.C (56 tuổi, ở Thanh Hóa), đối tượng tự xưng là công an nói ông C liên quan đến việc rửa tiền cho đường dây ma túy và yêu cầu ông mở tài khoản ngân hàng chuyển vào đó 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Nhiều thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, gọi điện thoại để chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/9, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra, làm rõ việc ông L.N.C (SN 1966, trú TP Thanh Hóa) bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 1 tỷ đồng.

Trước đó, vào chiều ngày 5/9, ông C nhận được cuộc gọi từ SĐT 02499962801 của người phụ nữ tự xưng là nhân viên viễn thông thông báo SĐT của ông đang dùng thường xuyên nhắn tin lừa đảo, quấy rối người khác.

Tiếp đó, cuộc gọi được chuyển đến cho người đàn ông tự xưng là Công an TP Đà Nẵng thông báo ông C có liên quan đến tài khoản ngân hàng rửa tiền cho đường dây mua bán ma túy do Công an Đà Nẵng đang điều tra.

Sau đó, người này yêu cầu ông C đến ngân hàng mở tài khoản, gửi thông tin đăng nhập tài khoản Internet Banking cho đối tượng quản lý và yêu cầu ông chuyển 1 tỷ đồng vào tài khoản trên để chứng minh thu nhập, chứng minh không liên quan đến vụ án.

Do quá lo sợ nên ông C đã đi vay mượn và chuyển vào tài khoản trên 1 tỷ đồng. Khi bình tĩnh lại và kiểm tra thì phát hiện số tiền trên bị các đối tượng chiếm đoạt mất.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã tuyên truyền, cảnh báo người dân qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm bắt được thông tin, thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn nhiều người nhẹ dạ, cả tin rơi vào bẫy của các đối tượng. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cung cấp SĐT đường dây nóng 02373725725 để mọi người dân có thể liên hệ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cụ ông 93 tuổi bị dọa, mất 5 tỉ đồng Cụ ông 93 tuổi ở TP HCM bị gọi điện đe dọa, sau đe dọa là tâm sự... để rồi bị chiếm đoạt 5 tỉ đồng.

Trần Nghị