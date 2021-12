Tên cướp 450 triệu đồng tại ngân hàng đã bị bắt như thế nào?

Sáng 29/12, Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin chi tiết về quá trình gây án và bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng - kẻ cướp 450 triệu đồng tại Chi nhánh ngân hàng huyện Bàu Bàng.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 28/12, một thanh niên mặc áo khoác màu đen, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang màu trắng đi vào phía quầy giao dịch của ngân hàng rồi bất ngờ rút khẩu súng chĩa vào nhân viên ngân hàng hô lớn “cướp đây, đưa tiền cho tao!”.

Các nhân viên chưa kịp có phản ứng gì thì đối tượng tiếp tục móc từ túi quần một vật thể hình khối rồi đe dọa “tao có bom đây, không đưa tiền là tao cho nổ chết”. Lo sợ đến tính mạng, nhân viên ngân hàng lấy 6 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho đối tượng.

Hình ảnh kẻ cướp ngân hàng được camera an ninh ghi lại.

Trong lúc đối tượng nhận tiền, nhân viên ngân hàng đã bấm nút thiết bị cảnh báo khẩn cấp của ngân hàng có kết nối với trực ban Công an huyện Bàu Bàng.

Nhận được tín hiệu, Công an huyện Bàu Bàng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường. Tuy nhiên khi cảnh sát đến nơi, tên cướp đã tẩu thoát. Qua kiểm tra, số tiền bị mất là gần 450 triệu đồng.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau đó Công an huyện Bàu Bàng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét đối tượng. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị tham gia phá án nhanh chóng thu thập hình ảnh nhân diện, phương tiện di chuyển của đối tượng và thông báo đến Công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, các địa bàn vùng giáp ranh để phối hợp chốt chặn, vây bắt.

Qua trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường, cơ quan công an đã thu được hình ảnh khá rõ nét của đối tượng. Rà soát nhanh trên địa bàn huyện Bàu Bàng, lực lượng phá án phát hiện Trần Văn Hùng (SN 1990; ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương), một đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp, chỉ hơn 1 giờ sau, cơ quan công an đã có đủ cơ sở xác định chính Hùng là kẻ gây án nên tiến hành bắt giữ tại nhà của y ở xã Tân Hưng.

Hùng khai, do vay mượn nợ để cá độ đá bóng không có khả năng chi trả, Hùng bị chủ nợ đòi gắt quá nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Khu vực nơi kẻ cướp vứt bỏ súng, trái nổ giả và xe gắn máy dùng đi gây án.

Để thực hiện ý định, Hùng mua một quẹt gas có hình dáng giống y khẩu súng thật và lấy 1 cục sạc dự phòng, quấn 3 cục pin bằng băng keo đen ở bên ngoài giả làm trái nổ để thực hiện vụ cướp như đã nêu trên.

Sau khi cướp tài sản, Hùng lấy xe gắn máy bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Phước, chạy được khoảng 10km đối tượng tấp vào khu rừng tràm để vứt bỏ áo khoác, súng, trái nổ giả và xe gắn máy tại khu vực này rồi đi bộ ra đường chính đi nhờ xe của người quen về nhà cho tới khi bị bắt.

Theo cand.com.vn