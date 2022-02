sương mù dày đặc tại miền bắc, hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh 

Nhiều chuyến bay đến các cảng hàng không phía Bắc không thể hạ cánh lúc tối muộn ngày 17/2 do thời tiết xấu, sương mù dày đặc.

Máy bay đi Nội Bài, Vinh phải hạ cánh tại Phú Bài, Đà Nẵng

Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, sương mù dày đặc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chiều tối ngày 17/2 đã khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay phía Bắc như Vinh, Nội Bài, Cát Bi. Duy chỉ có Vân Đồn có thể tiếp nhận chuyến bay lúc tối muộn.

Trong giai đoạn này, các cảng hàng không phía Bắc thường xuyên đối diện với tình trạng sương mù dày đặc, cản tầm nhìn khiến máy bay không thể hạ cánh.

“Sương mù bao phủ nhiều nơi ở miền Bắc khiến nhiều sân bay không tiếp nhận được máy bay hạ cánh. Tại sân bay Nội Bài tầm nhìn chỉ đạt từ 700 đến 800m, trần mây từ 50m - 60m, gió đông bắc tốc độ 1 đến 2m/giây”, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói và cho biết thêm: Trần mây quá thấp, dưới tiêu chuẩn an toàn, chỉ cho phép máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài, không thể tiếp nhận máy bay hạ cánh.

Được biết, có khoảng 30 chuyến bay nội địa và quốc tế đến các sân bay phía Bắc phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay các sân bay khác như Huế, Đà Nẵng.

Ngoài sân bay Nội Bài, sương mù và trần mây thấp cũng khiến sân bay Cát Bi, Vinh không tiếp nhận được máy bay hạ cánh. Một số chuyến bay đến 2 sân bay này phải chuyển hướng về sân bay Đà Nẵng hạ cánh.

Hành khách bị buộc phải lưu lại sân bay Nội Bài do thời tiết xấu trong tối và đêm 17/2.

Cập nhật tại thời điểm 23h40 ngày 17/2, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, ông Trần Hoài Phương thông tin: Do thời tiết xấu tại Vinh, Vân Đồn, một số chuyến bay không hạ cánh được phải chuyển hướng ra Nội Bài.

Cụ thể, chuyến bay QH1970 của Bamboo Airways từ Tân Sơn Nhất đi Vân Đồn đã phải chuyển hướng hạ cánh tại Hà Nội lúc 19h10. Tàu đã bay lại về Vân Đồn lúc 20h55.

Theo bản tin dự báo khí tượng hàng không tại Nội Bài, thời tiết dự kiến xấu cả đêm 17 đến sáng sớm 18/2. Rất nhiều mây thấp dưới tiêu chuẩn khiến máy bay không thể hạ cánh.

Chuyến bay VN1717 từ Nội Bài đi Vinh đã buộc phải quay lại Nội Bài lúc 19h10 và vào nhà ga chờ thời tiết tại Vinh tốt lên để bay trở lại.

Chuyến bay VN1266 từ Tân Sơn Nhất đi Vinh cũng đã buộc phải hạ cánh tại Nội Bài chờ thời tiết tốt để bay trở về Vinh.

Đến 23h, hành khách của 2 chuyến bay VN1717 và VN1266 được hãng phục vụ ăn uống và bố trí xe chở về khách sạn để ngày mai bay đi Vinh.

“Từ 20h05, do thời tiết xấu tại Nội Bài, tàu bay không hạ được nên một số số chuyến bay phải chuyến hướng hạ cánh các sân bay dự bị. Ngoài ra, cũng có một số chuyến bay quốc tế khởi hành từ Nội Bài đã buộc phải huỷ do tàu bay không về kịp do thời tiết xấu, hãng hàng không buộc phải đưa khách về khách sạn, chờ bay lại vào ngày mai (18/2)", ông Phương thông tin tối 17/2.

Nhiều chuyến bay quốc tế phải quay đầu

Riêng tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, cập nhật tại thời điểm 0h15 ngày 18/2, ông Tô Tử Hà, Giám đốc Cảng HKQT Nội Bài cho biết: Từ 20h05 ngày 17/2, có 12 chuyến bay đến Nội Bài không thể hạ cánh, buộc phải chuyển hướng đi các sân bay khác như Phú Bài, Đà Nẵng, Cát Bi...

Đáng chú ý, có 3 chuyến bay quốc tế chở hàng vào Việt Nam đã không thể hạ cánh tại Nội Bài. Trong đó, chuyến bay CHSEJ7282 từ sân bay quốc tế Indira Gandhi đã chuyển hướng hạ cánh Cát Bi. Chuyến bay 8K824 từ Bangkok đã phải hạ cánh tại Lào. Chuyến bay RH317 từ Hồng Kông đã buộc phải quay đầu về nước.

Một chuyến bay chở khách từ Narita (Nhật Bản) đã phải hạ cánh tại Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, có 10 chuyến bay cả nội địa và quốc tế đã không thể khởi hành tại Nội Bài do máy bay không về kịp vì thời tiết xấu.

Lý giải tình trạng dù ở miền Bắc nhưng sân bay Vân Đồn vẫn tiếp nhận được máy bay hạ cánh, lãnh đạo Cục Hàng không VN thông tin là do tình trạng sương mù còn phụ thuộc vào gió.

“Tại Vân Đồn có gió mạnh hơn nơi khác nên đẩy được sương làm trời quang đủ tầm nhìn hạ cánh. Còn sân bay Nội Bài gió nhẹ, tốc độ 1-2m/s nên sương mù gần như treo lơ lửng tại chỗ”, vị này giải thích.

Cần phải nói rằng, sương mù, mây thấp là tình trạng thời tiết nguy hiểm với hàng không. Hiện tượng này thường xảy ra vào mùa đông ở miền Bắc, làm ảnh hưởng cả hành khách lẫn hãng hàng không.

Nhiều khi hành khách ở các sân bay phía Nam thấy thời tiết chỗ mình vẫn tốt và thấy máy bay từ Hà Nội bay vào. Vì vậy, nhiều người nghĩ hãng hàng không lừa chậm, hủy chuyến do thời tiết sân bay đến xấu. Nhưng thực tế, lúc đấy các sân bay miền Bắc bị ảnh hưởng thời tiết xấu chỉ có thể cất cánh chứ không đủ điều kiện hạ cánh.

