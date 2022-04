'Siêu trộm' chuyên nhảy xe khách từ Hà Nội vào Thanh Hóa để hành nghề

Nguyễn Văn Hai bắt xe khách từ Hà Nội vào Thanh Hóa bịt khẩu trang, đi găng tay, mặc áo chống nắng lẻn vào nhà dân trộm cắp tài sản lúc rạng sáng.

Ngày 28/4, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TX Nghi Sơn, Công an huyện Quảng Xương điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hai (SN 1998, trú xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, Hà Nam) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hai tại cơ quan công an.

Theo điều tra của công an, Hai thường xuyên đi từ Hà Nam lên bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) rồi bắt xe khách về Thanh Hóa trong đêm để trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được tài sản Hai bắt xe khách ra Hà Nội tiêu thụ rồi lại quay về Hà Nam.

Với thủ đoạn liên tục thay đổi lịch trình, lên xuống nhiều chặng xe khác nhau, lợi dụng sơ hở của nhà dân ngủ không đóng cửa, cửa không chắc chắn, Hai bịt khẩu trang, mặc áo chống nắng, đeo găng tay trèo tường vào nhà dân lúc 1-4h sáng lấy đi những tài sản có giá trị.

Ngay sau khi nhận được trình báo, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ và xác định chính Hai là thủ phạm trộm cắp tài sản nên đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Chỉ tính từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt Nguyễn Văn Hai đã gây ra 22 vụ trộm cắp tài sản với hàng chục chiếc điện thoại di động, tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác.

Tại cơ quan công an, Hai khai nhận là lao động tự do không có việc làm ổn định và từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị