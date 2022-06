Trụ sở UBND xã bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Một vụ cháy lớn đã thiêu rụi trụ sở UBND xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam), rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy UBND xã Trà Tập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 29/6, ngọn lửa bắt đầu bùng phát và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ dãy nhà làm việc của UBND xã Trà Tập.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Trà My và Ban chỉ huy quân sự huyện đã khẩn trương huy động phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, trụ sở có nhiều vật liệu bắt lửa nên đến khoảng 23h ngọn lửa mới cơ bản được khống chế.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Nhiều giấy tờ, sổ sách, vật dụng đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được điều tra, thống kê.

Sơn Tùng