Quảng Nam: Lâm cảnh nợ nần, 9X đến tiệm vàng cướp giật

Trưa 23/3, Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra ở tiệm vàng Anh Bằng, thuộc thị trấn Trà My.