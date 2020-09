Quảng Nam: Bị bạn nói xấu, mang dao chém… vợ bạn nguy kịch

Sáng 23/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can đối với Hồ Thái Hương (SN 1979, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) để điều tra hành vi giết người.