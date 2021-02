Quảng Nam: Bắt 3 đối tượng lừa đảo gần 4 tỷ và cho vay nặng lãi

Chiều 9/2, Công an huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Duy Xuyên và Công an TP Hội An triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, làm giả giấy tờ và cho vay nặng lãi.

3 đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ, lừa đảo, cho vay nặng lãi ở Quảng Nam.

Trước đó, Công an huyện Phước Sơn tiếp nhận tin báo của một người dân trên địa bàn về việc bị kẻ gian lợi dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31 triệu đồng.

Vào cuộc xác minh, Công an huyện Phước Sơn đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực điều tra.

Cảnh sát sau đó đã bắt 3 đối tượng trong đường dây gồm: Trần Văn Hội (SN 2000, trú TP Hội An), Lê Trung Dũng (SN 1999) và Bùi Ngọc Vũ (SN 2000 cùng trú huyện Duy Xuyên).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận, từ tháng 10/2020, Vũ quảng cáo việc mua bán xe máy các loại trên mạng xã hội. Từ thông tin mà Vũ chuyển, Dũng cùng với Hội làm giả các giấy tờ cà-vẹt xe máy. Sau đó, cả bọn sử dụng giấy tờ giả này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán xe với giá rẻ.

Qua sao kê 2 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng lừa đảo có tổng số tiền chiếm đoạt là 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng đã làm giả trên 100 cà-vẹt xe máy và cho vay nặng lãi với tổng số tiền lên đến 3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Sơn Tùng