Xô xát trong chùa, nam phật tử bị đâm tử vong

Đi thắp hương, đọc kinh tại một ngôi chùa ở huyện Nam Đàn (Nghệ An), 2 phật tử bất ngờ xảy ra mâu thuẫn, 1 người bị đâm tử vong.

Sáng 25/7, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng trong một ngôi chùa khiến một phật tử tử vong.

Trước đó, vào khoảng 21h15’ ngày 23/7, Nguyễn Hữu B. (SN 1993, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và Hoàng Văn.V. (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình) cùng một số người khác đang đọc kinh tại một ngôi chùa trên địa bàn xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn).

Tại đây, giữa V. và B. xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, B. bất ngờ đi xuống khu vực bếp lấy 1 con dao nhọn rồi đâm nhiều nhát vào V.

Con dao đối tượng Bách gây án. (Ảnh: Afamily)

Những người có mặt sau đó đã can ngăn B., sau đó đưa V. đi cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Được biết, V. và B. đều là các phật tử ở ngôi chùa này. Ngày 23/7 (tức ngày 14/6 âm lịch), các phật tử này lên chùa thắp hương, đọc kinh thì xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

