Phá đường dây mại dâm nghìn USD ở chung cư cao cấp Hà Nội

Khách muốn 'vui vẻ' với gái mại dâm trong đường dây do Lương 'pê đê' cầm đầu phải trả từ 20-40 triệu đồng/lượt hoặc 5.000-7.000 USD nếu qua đêm hoặc 'sex tour'.

Ngày 23/1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do đối tượng Phan Thanh Lương (SN 1996, trú tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) điều hành.

Đối tượng Phan Thanh Lương.

Theo đó, tối 21/1, tổ công tác Cục CSHS phối hợp với Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội, Đội CSHS - Công an quận Ba Đình và Công an phường Ngọc Khánh bất ngờ kiểm tra hành chính một căn hộ trong chung cư cao cấp trên địa bàn phường Ngọc Khánh.

Thời điểm cảnh sát kiểm tra, 2 phòng ngủ trong căn hộ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận mua bán dâm do sự môi giới của Phan Thanh Lương (còn gọi là Lương "pê đê"). Cụ thể, Lương thỏa thuận giá mua, bán dâm là 20 triệu đồng/người/lượt với khách mua dâm và điều 2 gái bán dâm sinh năm 1997 và 1999 đến bán dâm cho khách.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Thanh Lương tại chung cư trên phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa ma túy dạng ketamin; 1 túi nilon chứa 2 mảnh viên nén đã vỡ là ma túy tổng hợp.

Theo cơ quan công an, Phan Thanh Lương là một con nghiện ma túy. Là nam giới nhưng Lương thích mặc quần áo con gái, đánh phấn bôi son nên được gọi "pê đê" và bản thân Lương cũng sử dụng tên gọi con gái là "Quỳnh Như".

Để điều hành đường dây mại dâm này, Lương thường xuyên sử dụng các tài khoản mạng xã hội để trao đổi với người bán dâm và người mua dâm để thỏa thuận hình thức, giá cả... Sau đó, Lương nhắn tin địa chỉ cho người mua dâm hoặc người mua dâm thông tin cho Lương biết địa chỉ, Lương sẽ điều gái bán dâm đến.

Nếu khách mua dâm muốn đi sex tour, đối tượng sẽ điều gái bán dâm đi tour tại các khu du lịch trong cả nước.

Giá mua dâm trong đường dây của Lương dao động từ 20-40 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc sex tour từ 5.000 USD đến 7.000 USD/lần tùy thuộc vào nhan sắc của gái bán dâm.

Theo dantri.com.vn