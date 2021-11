Chiêu lừa tinh vi của 3 cô gái trẻ ‘buôn bất động sản’ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

3 cô gái tuổi đời còn rất trẻ (sinh các năm 2001, 2002) trở thành bị can của vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với những thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh.

Một trong số đó là đối tượng chủ mưu, kiếm tiền bất chính vì ham mê cá độ bóng đá mùa Euro 2021.

Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý điều tra.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng và Viện kiểm sát tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Ngọc Huyền My (SN 2002) giữ vai trò giúp sức cho kẻ chủ mưu vụ án.

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở với 3 đối tượng có hành vi câu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10 bị hại với số tiền (do các bị hại khai báo) trên 13 tỷ đồng.

Việc cơ quan chức năng tiến hành công bố các quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo, cán bộ Công an các phường 9, 12 thuộc TP Đà Lạt, đại diện chính quyền địa phương, người thân các bị can chứng kiến.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, được biết, vào các tháng 8, 9, 10/2021, Phòng PC01 Công an Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt nhận được đơn tố giác tội phạm của trên 10 bị hại, tố cáo một nhóm đối tượng có hành vi câu kết với nhau, lừa chiếm đoạt tài sản của họ, người nhiều nhất hơn 10 tỷ đồng, người ít vài trăm triệu đồng.

Các đối tượng này làm "cò" đất hoặc đi cùng chủ nhà bán đất, làm giả giấy tờ ngân hàng... khiến họ tin tưởng giao tài sản (giấy tờ nhà đất, tiền), sau đó họ không liên lạc được hoặc không có cách nào lấy lại được tài sản.

Tiếp nhận, tổng hợp các đơn tố cáo, Thượng tá Phạm Xuân Thuỷ - Trưởng phòng PC01 Công an Lâm Đồng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo các ĐTV giàu kinh nghiệm lập hồ sơ giải quyết vụ việc theo quy định.

Sau khi củng cố các tài liệu, chứng cứ bước đầu, xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng PC01 báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và nhận chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ vụ án, ngăn chặn hoạt động tội phạm của các đối tượng liên quan.

Phan Thị Kim Lộc (SN 2001) - đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Sau thời gian tiến hành điều tra, Phòng PC01 đã từng bước dựng lên chân dung nhóm "nữ quái" có hành vi lừa đảo; đồng thời cũng làm rõ thêm việc có một số cá nhân khác là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này, đồng thời cũng thuộc diện tình nghi trong vụ án.

Ngày 17/11/2021, sau khi củng cố các chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định trên.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Phan Thị Kim Lộc (SN 2001, trú tổ 36, khu phố 4, Hòn Bồ, phường 12 - TP Đà Lạt; tạm trú đường Nguyễn Hữu Cầu, P.12 - Đà Lạt), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (SN 2002, trú tổ dân phố Thái An, phường 12 - Đà Lạt), Nguyễn Ngọc Huyền My (SN 2002, trú đường Cô Giang, phường 9 - Đà Lạt), được xác định là thủ phạm của vụ án lừa đảo trên.

Lộc trong vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, tham gia nhiều vụ; Vy thực hiện các lệnh chuyển tiền của ngân hàng, giữ vai trò đồng phạm quan trọng; My tham gia ký nhiều hợp đồng giao dịch với khách hàng, vai trò giúp sức tích cực.

Sau khi lừa chiếm đoạt được tiền của các bị hại, cả 3 chia nhau ăn xài. Lộc khai, phần lớn số tiền chiếm đoạt được đã "chung chi" do bị thua cá độ bóng đá, còn lại tiêu xài cá nhân. Khám xét nhà 3 đối tượng, cơ quan chức năng không thu được tiền bạc liên quan, nhưng đã thu giữ 1 máy tính Macbook tại nơi ở của bị can Vy, 4 ĐTDĐ của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra làm việc với bị can Lộc.

Thủ đoạn tinh vi

Sáng 23/11, phóng viên theo chân các tổ công tác của Phòng PC01 Công an Lâm Đồng phối hợp với đại diện của Viện KSND tỉnh đi làm nhiệm vụ, bất ngờ trước 3 bị can. Họ còn quá trẻ tuổi mà đã nghĩ ra những hành vi, thủ đoạn liều lĩnh, lừa nhiều người, nhiều tỷ đồng.

Mặc dù bị tách riêng ở 3 phòng làm việc, nhưng cả 3 đều bật khóc khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát công bố các quyết định khởi tố, bắt tạm giam; đồng thời thông báo về việc sẽ di lý họ về nhà (đều ở cùng cha mẹ, người thân) để thực hiện lệnh khám xét nhà. Cán bộ điều tra cũng giải thích về quyền và nghĩa vụ của các bị can khi họ trở thành đối tượng trong hoạt động tố tụng của các cơ quan chức năng.

Khi nước mắt rơi, các cô gái chỉ là những đứa trẻ với dáng vẻ tội nghiệp; nhưng hồ sơ, tài liệu trinh sát thu thập được và qua lời khai đã phản ánh phần nào về họ, với những bản tính: liều lĩnh, coi thường pháp luật, tiêu tiền như "nước", phụ công ơn cha mẹ.

Theo hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị can, cả 3 chơi với nhau từ khi còn là học sinh cấp 2. Vy hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Tài chính Marketing (TP.HCM), nổi tiếng là học sinh giỏi từ bậc phổ thông đến đại học.

Vy khai nhận, do đợt dịch Covid-19, Vy rời TP.HCM về Đà Lạt, gặp lại Lộc và My. Lộc sau đó nhờ, rủ Vy, My cùng tham gia việc làm ăn với Lộc. Mùa bóng đá Euro (ở châu Âu) diễn ra từ ngày 12/6/2021 đến 12/7/2021, Lộc tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền VNĐ nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng; thậm chí có 1 trận cá cược với số tiền 1 tỷ đồng.

Đại diện Cơ quan CSĐT, Viện kiểm sát khám xét nhà bị can Huỳnh Nguyễn Hà Vy (SN 2002).

Để có tiền cá độ bóng banh, Lộc chủ mưu lừa đảo bằng hình thức giả làm "cò" đất, tìm người bán, người mua rồi cùng ra công chứng đặt cọc, mua bán sang tên; sau đó kiếm cớ "lật kèo" lấy được tiền của người mua đất và chiếm đoạt luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất, tiếp tục đem bán hoặc cầm cố. Một số vụ chỉ mình Lộc tham gia. Một số vụ Vy, My tham gia giúp sức tích cực.

Vy là người trực tiếp thực hiện (tạo ra) các lệnh chuyển khoản thành công - giả giao dịch của ngân hàng (giống như khi chúng ta chuyển khoản thật qua internet banking - PV) đến các số tài khoản của "khách hàng" do Lộc đưa.

Cụ thể, Vy thực hiện làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng bằng ĐTDĐ Iphone của Vy, trên phần mềm do Vy tự tìm hiểu thông tin trên mạng internet. Sau khi có được họ tên, số tài khoản của người cần chuyển khoản qua, Vy sẽ sử dụng phần mềm để thay đổi thông tin, số tiền, số tài khoản, thời gian chuyển tiền và làm ra một lệnh giao dịch chuyển tiền giống y như lệnh giao dịch thật của hệ thống ngân hàng. Trên thực tế, không hề có các giao dịch này.

Tin tưởng vào các lệnh chuyển tiền giả này, nhiều người đã chuyển tiền hoặc công chứng giấy tờ đất đai cho Lộc hoặc cho Lộc vay tiền. Có tiền, Lộc chia cho Vy, My.

Vy, My khai chỉ mình Lộc tham gia cá độ bóng đá, do là bạn bè nên Vy làm các lệnh chuyển tiền giả chỉ với mục đích giúp Lộc, tiền Lộc giữ hết. Tuy nhiên, Lộc khai, cả 3 cùng cá độ. Từng tình tiết trong vụ án đều được các điều tra viên truy tìm tài liệu, chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng để chứng minh vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, nhằm làm sáng tỏ vụ án.

Đến nay, các bị hại đã nộp các giấy tờ, bằng chứng chứng minh việc bị mất tiền, tài sản với nhóm "nữ quái" trên. Nhưng các đối tượng Lộc, Vy, My còn khai báo quanh co, chưa thành khẩn về việc "ăn chia" số tiền chiếm đoạt được.

Vy nổi tiếng là học sinh giỏi từ bậc phổ thông đến đại học, nhưng lại vận dụng kiến thức vào việc giúp sức cho bị can Lộc làm giả các lệnh chuyển tiền của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Còn đối tượng liên quan?

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng - cho biết, cụ thể số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại cũng như vai trò, hành vi của từng đối tượng đến đâu, hiện đang được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Hành vi của các đối tượng là dùng nhiều thủ đoạn để lừa các bị hại. Trong đó, có cả những trường hợp có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, như hộ bà Trần Thị Tuyết ở phường 12. Liên quan đến vụ án, Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ hành vi của một công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng M.T. tại TP Đà Lạt.

Một điều tra viên tham gia vụ án cho biết, đối tượng Lộc thuê một chiếc xe ô tô có tài xế riêng, mỗi tháng trả 20 triệu đồng để chở cả 3 đi lại, thuê khách sạn cùng nhau ăn ở "sang chảnh". Quá trình xác minh, điều tra vụ án, truy tìm các nghi can, cơ quan chức năng đã nhắc nhở, động viên người thân các nghi can có biện pháp khắc phục cho các bị hại. Tuy nhiên, đến ngày bị bắt, cả ba vẫn không khắc phục được đồng nào cho các bị hại.

Cơ quan chức năng niêm phong máy tính, ĐTDĐ của các đối tượng nhằm phục vụ công tác điều tra.

Theo congan.com.vn