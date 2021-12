Nữ du khách chèo thuyền Kayak trôi dạt suốt 17 giờ trên biển

Bị sóng đánh trôi dạt khi chèo thuyền Kayak trên vùng biển Đà Nẵng, nữ du khách được cứu sống ở khu vực biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Chiều 21/12, Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết, tàu cá của ngư dân vừa cứu một phụ nữ cùng thuyền Kayak trôi dạt trên biển suốt 17 giờ.

Khoảng 5h cùng ngày, tàu QNa 03265 TS do ông Trần Dương (50 tuổi, trú xã cẩm Thanh, TP Hội An) làm thuyền trưởng, khi đang hành nghề gần đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An) thì phát hiện chị Huỳnh Châu Ngọc H. (SN 1996, trú TP.HCM) trôi dạt cùng thuyền Kayak.

Sau đó, tàu QNa 03265 TS đã ứng cứu và đưa chị H. bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa Đại.

Chị H. trôi dạt trên biển cùng thuyền Kayak suốt 17 giờ (Ảnh: H.A)

Theo chia sẻ của chị H., 4 hôm trước, chị từ TP.HCM ra Đà Nẵng và lưu trú tại một khách sạn trên đường Đồng Đa.

Khoảng 11h ngày 20/12, chị H. cùng hai người (tên Nh. và Kh.) thuê 2 thuyền Kayak ra khu vực biển Thành Vinh (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) chơi.

30 phút sau, thuyền Kayak của Nh. và Kh. bị lật, chị H. có tiếp cận hỗ trợ nhưng bị sóng đánh dạt ra biển. Hiện nay chị H. vẫn chưa nắm được thông tin hai người gặp nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đôi Biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển tăng cường quan quan sát, thông báo cho các lực lượng và phương tiện hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tung tích hai người này.

Sáng sớm xách xô đi bắt loại sinh vật hại lúa, nông dân xứ Quảng bỏ túi ngay vài trăm mỗi ngày Mỗi sáng sớm, người dân ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đi bắt ốc bươu vàng, vừa kiếm được vài trăm ngàn mỗi ngày, lại vừa giảm nguy cơ mất mùa vì ốc.

Sơn Tùng