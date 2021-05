Những điểm phong tỏa mới ở TP.HCM 24 giờ qua

Do liên quan ca mắc Covid-19 là F1 của bệnh nhân tại TP.HCM, một đoạn hẻm ở xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được phong tỏa sáng 28/5. Công tác phòng dịch, truy vết được thiết lập. Đến trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết 17 trường hợp F1 của ca mắc Covid-19 ở huyện Cần Giuộc đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.