Người đàn ông đánh bé 4 tuổi ở khu vui chơi Linh Đàm thừa nhận tính côn đồ

Làm việc với cơ quan công an, anh Vũ Trọng Đ. thừa nhận do không kiềm chế được bản thân nên đã đánh 2 - 3 cái vào người cháu bé và gửi lời xin lỗi đến cháu bé và gia đình vì cách hành xử côn đồ.

Chiều 9/6 trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: “Vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an quận tiến hành điều tra, làm rõ. Đội cảnh sát hình sự công an quận đã triệu tập người đàn ông đánh cháu bé đến trụ sở để làm việc”.

Nơi xảy ra vụ việc và hình ảnh người đàn ông đánh cháu bé 4 tuổi.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt, đội cảnh sát hình sự công an quận đã triệu tập Vũ Trọng Đ. (SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đến trụ sở làm việc.

Có mặt tại trụ sở công an, bước đầu Đ. khai nhận, tối 7/6, đưa con đến nhà sách, rồi vào khu vực nhà bóng chơi thì bị một bé gái vô tình ném bóng nhựa vào mặt.

Do không kiềm chế được bản thân, Đ. đã dùng chân tay đánh 2 - 3 nhát vào người cháu bé và gửi lời xin lỗi đến cháu bé và gia đình vì cách hành xử côn đồ.

Còn theo anh Nguyễn Tuấn Anh - bố của bé gái bị đánh trong khu vui chơi, cơ quan công an đã tìm ra đối tượng đánh bé gái trong khu vui chơi và triệu tập đối tượng tới làm việc.

Được biết, danh tính người đàn ông này là Vũ Trọng Đ. sinh năm 1988 trú tại đội 1 Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Theo chia sẻ trước đó trên mạng xã hội từ anh Tuấn Anh, con gái anh khi đang chơi trong khu vui chơi đã ném 1 quả bóng vào người anh Đ. vì con cho rằng người này cản trở chỗ của con chơi. Vì thế Đ. đã tiến tới tát, đánh vào cháu bé.

Bé gái 4 tuổi hoảng loạn khóc và cho tới tận hôm sau con vẫn liên tục khóc. Không trực tiếp nhìn thấy con gái bị đánh nhưng vì thấy biểu hiện lạ của con nên anh Tuấn Anh đã nhờ check lại camera tại khu vui chơi thì phát hiện ra vụ việc.

Ngoài ra anh còn được cung cấp thêm một clip ghi hình rõ mặt đối tượng đánh con gái mình, vì thế gia đình bé gái đã trình báo công an phường sở tại. Rất nhanh chóng trong sáng 9/6 sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình bé gái, danh tính đối tượng đã được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 7/6, tại một nhà sách thuộc phường Hoàng Liệt. Theo hình ảnh từ camera giám sát tại khu vui chơi trong nhà sách ghi lại thì cháu bé 4 tuổi được mẹ đưa đến nhà sách, sau đó thì vào khu nhà bóng chơi một mình.

Trong lúc chơi tại đây, cháu đã vô tình ném trúng quả bóng vào mặt của một người đàn ông đeo kính cận, đang ở trong khu nhà bóng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người đàn ông đã dùng tay tát và đánh vào người, khiến bé gái hoảng loạn.

Người nhà bé gái cho biết, khi về nhà bé gái luôn trong tình trạng khóc nhiều, sợ hãi. Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con mình bị người lạ đánh đã trình báo sự việc đến Công an quận Hoàng Mai. Đồng thời, ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người bức xúc đề nghị cơ quan chức năng truy danh tính người đàn ông trong clip để xử lý nghiêm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Hiện đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý Đ. theo quy định của pháp luật.

Sông Yên